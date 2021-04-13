Ankara' da Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır?

İslam aleminin en önemli ayı olan mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Müslümanlar tarafından her sene olduğu gibi heyecanla beklenen Ramazan ayının gelmesi ile beraber iftar sofralarının olmazsa olmazı pideler de fırınlarda yerini aldı. Ramazan ayına özel üretilen ve her ailenin vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin 275 gramı bu sene 3 liradan satılacak. Pide fiyatlarının açıklanmasının ardından Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da yapılacak ücretsiz pide dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.