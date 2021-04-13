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- 13 Nis 2021 - 16:35 G: 13 Nis 2021 - 16:37

Ankara' da Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sosyal yardımlarda başladı. Gerek Belediyelerce gerekse Valilik ve Odalarla birlikte yapılan yardımlardan biriside ücretsiz Ramazan Pidesi oldu. İhtiyaç sahiplerinin en çok merak ettiği konu olan ücretsiz Ramazan Pidesi ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
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İslam aleminin en önemli ayı olan mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Müslümanlar tarafından her sene olduğu gibi heyecanla beklenen Ramazan ayının gelmesi ile beraber iftar sofralarının olmazsa olmazı pideler de fırınlarda yerini aldı. Ramazan ayına özel üretilen ve her ailenin vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin 275 gramı bu sene 3 liradan satılacak. Pide fiyatlarının açıklanmasının ardından Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da yapılacak ücretsiz pide dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Nis 2021 - 16:35 - Yaşam

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