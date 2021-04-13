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- 13 Nis 2021 - 17:00 G: 13 Nis 2021 - 17:11

Camdaki Kız Tako’su Hamza Yazıcı Kimdir, Boyu Kaç, Sevgilisi Var Mı?

Camdaki Kız Dizisi ile dizi dünyasına yeni katılan bir çok isim oldu. Bunlardan bir tanesi de Tako karakteri ile iyice ünlenen Hamza Yazıcı. Hamza Yazıcı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kanal D ekranlarında geçen hafta yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Uzun zamandır tanıtım filmleri ile merak uyandıran yapım Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından ekrana uyarlandı. Gerçek bir yaşam hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümü hikayesi ile olduğu gibi oyuncu kadrosu ile de beğeni topladı. Dizide Tako karakterini canlandıran Hamza Yazıcıoğlu ise izleyenler tarafından merak edildi. Başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncunun hayatı ve daha önce rol aldığı yapımlar izleyenler tarafından araştırma konusu oldu.

13 Nis 2021 - 17:00 - Dizi Haberleri

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