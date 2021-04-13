Camdaki Kız Tako’su Hamza Yazıcı Kimdir, Boyu Kaç, Sevgilisi Var Mı?
Camdaki Kız Dizisi ile dizi dünyasına yeni katılan bir çok isim oldu. Bunlardan bir tanesi de Tako karakteri ile iyice ünlenen Hamza Yazıcı. Hamza Yazıcı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarında geçen hafta yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Uzun zamandır tanıtım filmleri ile merak uyandıran yapım Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından ekrana uyarlandı. Gerçek bir yaşam hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümü hikayesi ile olduğu gibi oyuncu kadrosu ile de beğeni topladı. Dizide Tako karakterini canlandıran Hamza Yazıcıoğlu ise izleyenler tarafından merak edildi. Başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncunun hayatı ve daha önce rol aldığı yapımlar izleyenler tarafından araştırma konusu oldu.
13 Nis 2021 - 17:00 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.