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- 13 Nis 2021 - 16:46 G: 13 Nis 2021 - 17:16

Demet Özdemir Ünlü Olduktan Sonra Öyle Bir Şey Yapmış Ki.. Görenler "Çok Kral Hareket" Diyor! Parayı Bulduğu Gibi...

Emet Özdemir yine gündemi sallıyor. İsmi Magazin gündemlerinden hiç eksik olmayan Demet Özdemir bu defa ilk ünlü olduğunda ne yaptığı ortaya çıktı. Bu eylemini duyanlar Demet Özdemir’e birbirinden ilginç yorumlar yaptı. “Çok kral hareket”, “Ben olsam ben de yapardım.” gibi yorumlar sosyal medyada havada uçuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizilerde gösterdiği performansın yanında güzelliği ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, ünlü olduktan sonra yaptığı ilk şey ile magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla ilgilerin odağında olan Demet Özdemir, ünlü olduktan sonra yaptığı hamle ile herkesi hayretler içinde bıraktı.

Oyunculuk kariyerinde Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Sana Bir Sır Vereceğim gibi projelerde yer alan Demet Özdemir, özellikle sosyal medyada 12 milyonun üzerindeki takipçisiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir’de başrol olarak yer alan Demet Özdemir, yine herkesin merak ettiği bir hamle yaptı.

13 Nis 2021 - 16:46 Ankara- Magazin

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