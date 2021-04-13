Uçakla Seyahat Eden Oruçlu Kişi İftarını Nereye Göre Yapar?

Mübarek Ramazan ayının başladığı bu dönemde milyonlarca Müslüman İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan oruç ibadetini yerine getiriyor. Müslümanlar için farz ibadetlerden biri olan oruç, kişilerin yokluğu anlaması, nefsini terbiye etmesi için tutuluyor. Mübarek Ramazan ayının başlaması ile beraber Müslümanlar oruçla ilgili tüm ayrıntılarını araştırmaya başladı. Ramazan ayında en çok araştırılan konuların başında ise sahur ve iftar saatleri geliyor. Ramazan ayı boyunca sahur vakti ile başlayan ve akşam ezanı ile biten oruçlarını doğru zamanda açmak isteyen Müslümanlar sahur ve iftar saatlerini düzenli olarak takip ediyor.