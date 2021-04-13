Uçakla Seyahat Eden Oruçlu Kişi İftarını Nereye Göre Yapar?
Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte sık seyahat eden ve ibadetlerini de yerine getirmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside Uçakla Seyahat Edildiğinde iftarın neye göre açılacağı konusu oldu. Bakın Uçakla sıkça seyahat edip oruç tutanlar orucunu neye göre açacak.
Mübarek Ramazan ayının başladığı bu dönemde milyonlarca Müslüman İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan oruç ibadetini yerine getiriyor. Müslümanlar için farz ibadetlerden biri olan oruç, kişilerin yokluğu anlaması, nefsini terbiye etmesi için tutuluyor. Mübarek Ramazan ayının başlaması ile beraber Müslümanlar oruçla ilgili tüm ayrıntılarını araştırmaya başladı. Ramazan ayında en çok araştırılan konuların başında ise sahur ve iftar saatleri geliyor. Ramazan ayı boyunca sahur vakti ile başlayan ve akşam ezanı ile biten oruçlarını doğru zamanda açmak isteyen Müslümanlar sahur ve iftar saatlerini düzenli olarak takip ediyor.
13 Nis 2021 - 17:32 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.