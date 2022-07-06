Cildi ne gençleştirir? Hangi bitkiler gençleştirir? İşte Cildi Gençleştiren 10 öneri...

Cildimiz İçin En İyi Besinler Hangileridir? Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda, diyetimiz büyük bir faktördür. Sağlıksız bir diyet metabolizmamızı bozabilir ve iç organlarımıza zarar verebilir. Diyetimizin de cilt sağlığımız üzerinde derin bir etkisi olabilir. Bu makale cilt için en iyi 12 gıdayı tartışacak. Bu besinler arasında yağlı balıklar, brokoli ve çeşitli sebzeler bulunur. Bunların hepsi, kuru cildi iyileştirebilen ve güneş hassasiyetini azaltabilen iyi omega-3 yağ asitleri kaynaklarıdır.

Cildimizi sağlıklı tutmak, doğru miktarda çeşitli besinleri içeren sağlıklı bir diyetle başlar. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin besinler sağlıklı bir cildi destekleyebilir. Bu besinler için önerilen günlük ödenek, günlük değere dayanmaktadır. Cildimiz için hangi gıdaların en iyi olduğunu belirlemek için gıdalardaki beslenme bilgileri etiketlerine bakın ve çevrimiçi kaynaklara bakın. Ayrıca belirli besinleri içeren çeşitli gıda ürünleri de vardır.

Cilt yaşlanmasına karşı koymak için E vitamini açısından zengin besinler tüketin. Bu güçlü antioksidan, cilt dokusuna destek sağlayan protein olan kolajenin parçalanmasını önler. E vitamini ayrıca hücre hasarına neden olan serbest radikallerle savaşan güçlü bir antioksidandır. Sonuç olarak, genç görünümlü bir cilt elde etmek istiyorsanız, bu gıdalardan daha fazlasını diyetinize eklemeye başlamanın zamanı geldi. Sağlıklı bir diyet, cildinizin sağlıklı görünmesine yardımcı olduğu bilinen bol miktarda meyve ve sebze içerir.

Protein dolu kinoa cilt bakımı için harika bir besindir. Yüksek C vitamini seviyeleri, donuk cildi aydınlatabilir ve pigmentasyonun neden olduğu koyu lekelerin görünümünü en aza indirebilir. Ayrıca, cildimizin işlevlerini normalleştiren güçlü bir antioksidan olan beta-karoten içerir. Ek olarak, havuç suyu içmek sabah kahvenizin yerini alabilir. Yeterli antioksidan almanın harika bir yoludur.

Brokoli cilt sağlığı için başka bir besindir. Cildimizin pürüzsüz ve sıkı kalmasına yardımcı olabilecek Omega-3 yağ asitleri içerir. Ek olarak, vücudumuzdaki serbest radikalleri azaltabilen yüksek konsantrasyonda antioksidanlar ve bitkisel besinler içerir. Bu antioksidan, iltihapla savaşmamıza ve kolesterol seviyelerini iyileştirmemize yardımcı olur. Ayrıca keten tohumu cildimizin nemini artırır ve sıkı tutar. Öğütülmüş keten tohumu besin açısından zengindir ve smoothie'lere veya yulaf ezmesine eklenebilir.

Koyu meyveler, cildi seven besinlerin harika bir kaynağıdır. Polifenoller, antioksidanlar, flavonoidler ve C vitamini bakımından yüksektirler ve cildimizin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Somon, sağlıklı cildin korunmasına ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar içerdiğinden özellikle cilt sağlığı için faydalıdır. Bu besinler aynı zamanda cildin koruyucu bir bariyer işlevi görme yeteneğini de destekler.

Protein açısından zengin öğünler, kolajen üretimini uyararak ve renk bozulmasını önleyerek cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, süt bazı insanlar için sorunlu olabilir. Süt sizin için çok fazlaysa, onu ek olarak veya yabani somon gibi diğer yiyeceklerden tüketmeyi deneyin. Süt, yoğurt veya balığın sizin için iyi olup olmadığından emin değilseniz, D vitamini takviyesi almayı deneyin. Üç ons yabani somon yiyerek günlük dozunuzu almak kolaydır.

DÜZENLI EGZERSIZ YAPIN

Pencereleri açarak günde bir saat yapacağımız egzersizin fiziksel zihinsel ve ruhsal açıdan sağlığımıza çok önemli faydaları bulunuyor. Düzenli egzersiz cildimizin canlanması ve yüzümüzün erken yaşlanmasını önleme açısından da büyük katkılar sağlıyor. Her gün 10-15 dakikalık yüz yoga hareketleri yaparak cilt kaslarımızı çalıştırabiliriz. Bilgisayar başında uzun saatler oturma ve bacak bacak üstüne atma bacaklardaki kan dolaşımını engelliyor varis gelişimine de neden oluyor. Otururken ayaklarımızın altına yükseltici koymak saat başı kalkarak biraz yürümekte fayda var.

YETERLI VE KALITELI UYUYUN

Uykunun güzelliğimize katkısı aşikar. Yeterli ve kaliteli uyku cilt sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Kişiye göre değişmekle birlikte günde ortalama 6-8 saat düzenli uyku tavsiye ediliyor. Cilt metabolizması gece çalıştığından aktif içerikli ürünlerin gece sürülmesini tercih ederiz. Ayrıca sürekli yan pozisyonda uyumak tek taraflı basıya uyku çizgilerinin gelişmesine neden olur asimetri yaratabilir. Bu nedenle cildimizi basıdan korumalıyız yan yatıyorsak pozisyon değiştirmeli mümkün olduğunca sırtüstü uygun yastıkta yatmalıyız.

HER SABAH YÜZÜNÜZE MASAJ YAPIN

Uykusuz bir gecenin sabahında cildimiz solgun gözaltlarımız ödemli kalkarız. Sabahları soğuk suyla ya da soğuk jellerle yapacağımız masaj cildimizi canlandırır ödemi azaltır daha zinde görünmemizi sağlar. Gözaltlarımız şiş ve ödemliyse gazlı bezi soğutulmuş yeşil çaya batırıp pansuman yapabiliriz. Daha sonra uygun bir temizleyici ile temizleyip nemlendirici kremimizi aşağıdan yukarı doğru lenf drenaj yönünde masajla yedirebiliriz. Aynı uygulamalar boyun için de geçerlidir.

BOL SU IÇIN

Sağlıklı bir cilt ve beden için mutlaka günde iki litre su içmek gerekir. Yeterli su içmek cildimizin nemlenmesi organların çalışması toksinlerin vücuttan atılması için çok önemlidir. Su sağlıktır hücreler arası metabolik alışverişte çok önemlidir. Bazılarımız içtiğimiz çay-kahvenin de su ihtiyacımızı karşıladığını zannetmektedir ama tam tersi bu içecekler idrar söktürücüdür su kaybına neden olmaktadır. Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmamak çay ve kahve içildikten sonra ayrıca su içmek gereklidir.

SAĞLIKLI BESLENIN

Cilt ve vücut sağlığımız için doğru beslenme son derece önemlidir. Vitamin ve mineralden zengin katkı maddesi içermeyen yeterli protein içerikli beslenme genel sağlığımız için çok önemlidir. Bunlar herkes için geçerli önerilerdir. Bazı cilt hastalıklarında özel beslenme programı uygulanır. Akneli ciltlerde aşırı karbonhidratlı gıdalar çikolata aşırı süt ürünleri tüketimi hastalığı alevlendirir. Gül hastalığı olanlarda ise baharat kahve alkol tüketimi hastalığı tetikler. Bunun yanı sıra sıcak buharlı banyo ve güneş ışınları da hastalığı olumsuz etkiler. Bu iki hastalıkta da stres tetikleyici faktördür.

CILDINIZI MUTLAKA GÜNDE 2 KERE TEMIZLEYIN

Cildimizi günde 2 kez temizlemeliyiz. Temizlik ürünümüz cilt yapısına uygun olarak seçilmelidir. Kuru ciltler yağlı cilt temizleme ürünü kullanırsa cilt kurur ve kırışır. Temizlik işleminden sonra uygun bir nemlendirici kullanmak gereklidir. Yağlı ve akneli ciltler yoğun antiaging ürün kullanırlarsa ciltteki şikayetler artış gösterir. Maske altına yapılacak makyajlar ısı ve terlemenin artışıyla gözenekleri tıkayarak akne oluşumunu tetikleyebilir. Bazı hassas ciltlerde maske alerjileri de sık görmekteyiz. Bu yüzden cildimize su bazlı tıkamayan nemlendiriciler sürmek koruma sağlayacaktır. Gözenekleri tıkayacak yoğun ürünler kullanılmamalıdır diyor.

AKŞAMLARI ELLERINIZI KREMLEYIP BUZDOLABI POŞETINDE KAPALI TUTUN

Pandemide en çok yıpranan organımız ellerimiz oldu. Elleri sık sabunlamak dezenfektan ve kolonya kullanımı derimizin bariyer sistemini bozdu çatlaklar kuruluk kızarıklık ve tahrişe yol açtı. Ellerimizi yıkadığımız sabun son derece önemlidir. Cilt Phıyla uyumlu kurutmayan nemlendiricili sabunlar kullanmalıyız. Yoğun kimyasal dezenfektan içeren sabunlar cildimizde tahriş oluşturur. Ellerimize her yıkamadan sonra nemlendirici krem sürmeliyiz. Akşamları otururken televizyon karşısında ellerimize nemlendirici sürüp buzdolabı poşeti ya da naylon poşetle 1 saat kadar kapalı tutarsak bozulmuş nem dengemizi onarmış oluruz. Evde iş yaparken mutlaka içi bez astarlı lastik eldiven giymeliyiz. Çamaşır ve bulaşık deterjanlarıyla doğrudan temastan kaçınmalıyız.

EVDE DE GÜNEŞ KORUYUCU SÜRÜN

Evde otursak bile mutlaka güneş koruyucumuzu sürmeliyiz. Ekrandan pencereden lambalardan her daim ışık almaktayız. Haftada bir ya da iki gün cilt maskesi yapabiliriz. Bu maske cilt tipimize uygun doktorumuzun belirlediği bir maske olmalıdır.

HOBI EDININ

Cilt sağlığımız için ruh sağlığımız da çok önemli. Bizi mutlu edecek aktivitelerde bulunmak sevdiğimiz müziği dinlemek hoşlandığımız bizi motive edecek filmler izlemek dinlendirici ve mutluluk verici pozitif düşünmemizi sağlayacak kitaplar okumak meditasyon yoga yapmak bizi mutlu edecek sevdiğimiz kişilerle konuşmak sohbet etmek hepimizin kolaylıkla yapabileceği aktivitelerdir.