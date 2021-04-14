Ankara Sincan’da Patates ve Soğan Dağıtımına Başlandı
Ankaranın Sincan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine soğan ve patates dağıtımı yapıldı. Toplamda 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğanı Ramazanda hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı..
Sincan’da Patates ve Soğan Dağıtımına Başlandı. Ankara’nın Sincan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine soğan ve patates dağıtımı yapıldı. Toplamda 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı duyuruldu.
Çiftçiye destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi, tarafından alımı yapıldı. Soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Sincan Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışına uyarak 14.04. 2021 tarihinde ilçede bulunan ihtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patatesle vatandaşlarına yardımda bulundu.
14 Nis 2021 - 12:26 - Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.