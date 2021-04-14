Mamak'ta Gönül Çarşıları yeniden kuruldu! İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak

Covid-19 salgını dolayısıyla ilçede başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla vatandaşların beğenisini toplayan Mamak Belediyesi, öte yandan ilçede sürdürdüğü sosyal yönlü ‘iyilik seferberliği ile de gönülleri fethediyor.

Bu kapsamda belediye “İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak” sloganıyla geçtiğimiz yıl başlattığı ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli olacak gıda yardımlarının toplandığı Gönül Çarşıları’nı yeniden kurdu. Toplam on noktada kurulan çarşıya, hayırseverler raflara aldıkları ürünleri yerleştirerek destek olurken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da raflara bırakılan gıdalardan ihtiyaçları kadarını alabilecek.

BIR GIDA EVE BIR GIDA EMANETE

Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan ve uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine yiyecek götürmeleri amaçlanıyor. Proje ile ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra yardımlaşmayı paylaşmayı ve iyiliği öğretmeyi amaçladıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Bizim medeniyetimiz paylaşım medeniyetidir. Kıymetli hemşerilerimiz evine gıda alırken bir fazla alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için buraya bağışlayacak.

Burada en güzel özellik şu hayrı yapan da yardımı kimin aldığı da belli değil. Projemiz kardeşliğimizi tazeleyecek. Mübarek Ramazan Ayı içerisinde kardeş olduğumuzu yeniden hatırlayacağız. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacak inşallah. Bu iyilik projesinin tüm Mamakı kuşatmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimiz getirdikleri her ürünün muhakkak ihtiyaç sahibinin evine gideceğini bilsinler. Zor günler dayanışma ile aşılır dedi.

GÖNÜL ÇARŞILARININ YERLERI ISE ŞÖYLE

BOĞAZIÇI MAHALLESI

ŞAFAKTEPE MAHALLESI

ABIDINPAŞA MAHALLESI

KÜÇÜK KAYAŞ MAHALLESI

KIBRISKÖYÜ MAHALLESI

LALAHAN MAHALLESI

BAŞAK MAHALLESI

AKDERE MAHALLESI

MUTLU MAHALLESI

YEŞILBAYIR MAHALLESI