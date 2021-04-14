Devlet Başkanı Kovid-19 Aşısında İkinci Dozu Yaptırdı ve Açıklamalarda Bulundu!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu da yaptırdığını belirtti. İşte detaylar...
Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.
Toplantıya başlamadan önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim." ifadesini kullandı.
Putin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart’ta yaptırmıştı. Putin’in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.
14 Nis 2021 - 14:23 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.