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- 14 Nis 2021 - 14:23 G: 14 Nis 2021 - 14:24

Devlet Başkanı Kovid-19 Aşısında İkinci Dozu Yaptırdı ve Açıklamalarda Bulundu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu da yaptırdığını belirtti. İşte detaylar...

Emre Okur
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Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.

Toplantıya başlamadan önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Putin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart’ta yaptırmıştı. Putin’in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.

14 Nis 2021 - 14:23 AA - Sağlık

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