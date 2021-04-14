14 Nis 2021 - 14:25 Güncelleme: 14 Nis 2021 - 14:46
Türkiye'den Libya'ya Gönderilecek Kovid-19 Aşısı Bugün Yola Çıkacak!
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya gönderilecek Kovid-19 aşısı bugün yola çıkacağını açıkladı!
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı için hazırlıkların sürdüğünü, aşıların bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla yola çıkarılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak aşılar bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.