Türkiye'den Libya'ya Gönderilecek Kovid-19 Aşısı Bugün Yola Çıkacak!

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı için hazırlıkların sürdüğünü, aşıların bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla yola çıkarılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak aşılar bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak." ifadelerine yer verildi.