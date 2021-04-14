14 Nis 2021 - 15:54 Güncelleme: 14 Nis 2021 - 15:55
Libya'ya Kovid-19 Aşısı Taşıyan Uçak Harekete Geçti
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya kovid-19 aşısı taşıyan uçağın harekete geçtiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya aşı götüren uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.