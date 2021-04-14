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- 14 Nis 2021 - 15:54 G: 14 Nis 2021 - 15:55

Libya'ya Kovid-19 Aşısı Taşıyan Uçak Harekete Geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya kovid-19 aşısı taşıyan uçağın harekete geçtiğini açıkladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya aşı götüren uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.

14 Nis 2021 - 15:54 AA Ankara- Gündem

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