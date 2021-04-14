Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Nis 2021 - 16:27 G: 14 Nis 2021 - 16:36

BioNTech-Pfizer'dan Tam 1,8 Milyar Doz Aşı Almaya Hazırlanılıyor!

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar ilave doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak üzere konuşmalar başlandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Kovid-19 ile mücadele ve AB'nin aşı stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgının ciddi biçimde tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade eden Von der Leyen, zamana karşı yarıştıklarını ve hedeflerinin yetişkin nüfusun yüzde 70'ini hızla aşılamak olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "AB'de 100 milyon aşılamaya ulaştık. Bu 100 milyon dozun yüzde 25'inden fazlası ikinci doz aşı. 27 milyondan fazla Avrupalı tam aşılandı." diye konuştu. Aşılama sürecini desteklemek için çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "BioNTech-Pfizer ile aşı teslimatını hızlandırmak üzere anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyorum. BioNTech-Pfizer, ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edecek." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu 50 milyon doz aşının daha önce dördüncü çeyrekte teslim edilmesinin planlandığını, şimdi bunun öne alındığını, ikinci çeyrekte BioNTech-Pfizer'ın AB'ye toplam 250 milyon doz aşı sağlayacağını bildirdi.

Yeni aşı sözleşmesi

BioNTech-Pfizer ile üçüncü aşı alım sözleşmesi için bugün müzakerelere başladıklarını bildiren Von der Leyen, "Bu sözleşme, 2022 ve 2023 döneminde 1,8 milyar ilave doz aşının teslim edilmesini öngörüyor." dedi. Von der Leyen, söz konusu aşı alım müzakerelerini hızla tamamlamayı beklediklerini, diğer şirketlerle de benzer sözleşmeler yapabileceklerini aktardı.

AB aşı anlaşmaları

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda bulunuyor. Öte yandan, AB'de Novavax ve Curevac firmalarının aşıları ile Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci de devam ediyor.

AB, şu an için yaklaşık 2,6 milyar doz aşı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar, bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu.

14 Nis 2021 - 16:27 AA - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Son Dakika: AstraZeneca Aşılama Programından Çıkarıldı! mask
Son Dakika: AstraZeneca Aşılama Programından Çıkarıldı!
Uzmanlar Uyardı: 20 Yılda Meme Kanseri Sıklığı 2 Kat Arttı! mask
Uzmanlar Uyardı: 20 Yılda Meme Kanseri Sıklığı 2 Kat Arttı!
Devlet Başkanı Kovid-19 Aşısında İkinci Dozu Yaptırdı ve Açıklamalarda Bulundu! mask
Devlet Başkanı Kovid-19 Aşısında İkinci Dozu Yaptırdı ve Açıklamalarda Bulundu!
Türk Bilim İnsanı Duyurusunu Yaptı: Kovid-19'u 48 Saatte Yok Edecek İlaç İçin Çalışmalar Başladı! mask
Türk Bilim İnsanı Duyurusunu Yaptı: Kovid-19'u 48 Saatte Yok Edecek İlaç İçin Çalışmalar Başladı!
Yoğun Bakımda Rekor Artış! Sinop'ta Vatandaşlara Kritik Uyarılar Yapıldı! mask
Yoğun Bakımda Rekor Artış! Sinop'ta Vatandaşlara Kritik Uyarılar Yapıldı!
Hindistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı, Küresel Aşı Arzını Tehdit Ediyor! mask
Hindistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı, Küresel Aşı Arzını Tehdit Ediyor!
Uzman İsim Oruç Uyarısında Bulundu! Şeker Hastalarına Tavsiyeler Geldi mask
Uzman İsim Oruç Uyarısında Bulundu! Şeker Hastalarına Tavsiyeler Geldi
Uzman Açıkladı: Mutant Virüsün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Görülmeye Başlandı! mask
Uzman Açıkladı: Mutant Virüsün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Görülmeye Başlandı!
Rusya'nın Kovid-19 Aşısı Sputnik V Kullanımı Onayı Aldı! mask
Rusya'nın Kovid-19 Aşısı Sputnik V Kullanımı Onayı Aldı!
Kalp Hastaları Oruç Tutabilir Mi? Uzman Doktor Açıkladı! mask
Kalp Hastaları Oruç Tutabilir Mi? Uzman Doktor Açıkladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Dakika: AstraZeneca Aşılama Programından Çıkarıldı! mask
Son Dakika: AstraZeneca Aşılama Programından Çıkarıldı!
Masumlar Apartmanı 29. Son Bölüm Final Sahnesi! Esra'ya Ne Oldu? Han Kazan Dairesinde Kimi Saklıyor? mask
Masumlar Apartmanı 29. Son Bölüm Final Sahnesi! Esra'ya Ne Oldu? Han Kazan Dairesinde Kimi Saklıyor?
Survivor İlayda Annesi Babası Yok Mu? Survivor İlayda Şeker'in Ailesi Yok Mu? mask
Survivor İlayda Annesi Babası Yok Mu? Survivor İlayda Şeker'in Ailesi Yok Mu?
BioNTech-Pfizer'dan Tam 1,8 Milyar Doz Aşı Almaya Hazırlanılıyor! mask
BioNTech-Pfizer'dan Tam 1,8 Milyar Doz Aşı Almaya Hazırlanılıyor!
Uzmanlar Uyardı: 20 Yılda Meme Kanseri Sıklığı 2 Kat Arttı! mask
Uzmanlar Uyardı: 20 Yılda Meme Kanseri Sıklığı 2 Kat Arttı!
Maçka'da Şehit Olan Eren Bülbül'ün Annesi, Oğlunun İsmi Verilen Gençlik Merkezini Ziyaret Etti! mask
Maçka'da Şehit Olan Eren Bülbül'ün Annesi, Oğlunun İsmi Verilen Gençlik Merkezini Ziyaret Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL