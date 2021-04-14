Survivor İlayda Annesi Babası Yok Mu? Survivor İlayda Şeker'in Ailesi Yok Mu?

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor Türkiye rekabet ve heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan her bölümü ile büyük beğeni toplayan program sosyal medyada da gündem yaratıyor. Her bölümü ile sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Survivor’ın yarışmacıları da izleyenler tarafından merak ediliyor. Yarışmacılar ile ilgili birçok araştırma yapan izleyenler son olarak da ünlüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker’in ailesini merak etti. İlayda Şeker’in anne babasının olup olmadığı merak edildi.