Son Dakika: AstraZeneca Aşılama Programından Çıkarıldı!
Danimarka Sağlık İdaresi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşısını aşılama programından çıkardığını bildirdi.
Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, Danimarka ve Norveç arasında yapılan ortak çalışmada, AstraZeneca aşısı "Vaxzevria"nın uygulanmasının ardından aşı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu kaydedildi.
Aşının uygulanmaya devam edilmesi durumunda, ölüm oranlarının kabul edilenden yüksek olacağını belirten Sağlık İdaresi, Danimarka’nın salgını kontrol altında tuttuğu ve Biontech/Pfizer ile Moderna’nın aşılarından yeterli sayıda tedarik ettiği, bu nedenle AstraZeneca’nın Kovid-19 aşısının kullanımından vazgeçildiği bilgisine yer verdi.
Sağlık İdaresi, AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulanan yaklaşık 150 bin kişiye diğer aşılardan teklif edileceğini belirtti. 5,2 milyon doz AstraZeneca aşısı sipariş veren Danimarka, ortaya çıkan yan etkileri ve ölümlerin ardından aşının kullanımına 11 Mart 2021'de ara verdiğini duyurmuştu.
14 Nis 2021 - 16:38 AA - Sağlık
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.