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- 14 Nis 2021 - 15:55 G: 14 Nis 2021 - 16:51

Mehmet Ali Erbil'den Hamilelik Açıklaması! Canlı Yayında Her Şeyini Ortaya Döktü! Yeni Programından Çapkınlıklarına Kadar Her Şeyi Anlattı! "Parmaktan Sonra..."

Ekranların en sevilen şovmenlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan kuşkusuz Mehmet Ali Erbil canlı yayında herkesi kırıp geçirecek hamilelik açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz yıllarda banyosunda yaşadığı talihsiz kazayla hayatı tamamen değişmişti. Ayağa kaydıktan sonra yere düşen Mehmet Ali Erbil, kaburgalarını kırmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kaburgalarının kırık olmasına karşılık olarak, doktorlar birkaç gün içerisinde düzelecek demişti fakat bu seferde Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir hastalığa yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ülkemizde sadece 2 kişi gözüken kaçış sendromu hastalarından biride Mehmet Ali Erbil olmuştu. Söylemezsem Olmaz programına katılan ünlü şovmen zor günlerini atlattı. 

Canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil'e sunuculardan övgü dolu sözler geldi. Koronavirüs aşısını iki kez olduğunu dile getiren ünlü şovmen, koronavirüs ve hamilelik testinin negatif çıktığını dile getirdi. Bu anları izleyen seyirciler ise kahkahalara boğuldu. Arto ise "Bende tam onu soracaktım, biriyle ilişkin var mı?" sorularını dile getirdi.

14 Nis 2021 - 15:55 Ankara- Magazin

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