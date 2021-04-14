Baraj Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Dizi Final Tarihini Netleştirdi! FOX TV İpini Kesti, Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Baraj dizisinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sevilerek izlenen dizinin finali kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Devam kararı almasını beklerken bir anda final şoku yaşatan dizinin sevenleri ise dikkatleri bu haberin üzerine şok geçirdiler.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı dizisiyle reytinglerde yarışan dizi, dönem dönem bu kadar başarılı dizileri de geçmişti. Yüksek seviyede reytinglerde bulunan dizinin bir anda final kararı alması sevenlerini çok üzdü. Yapımcılığını MedYapım'ın üstlendiği başarılı dizi giderek büyüyor ve izleyiciye kendisini alıştırmıştı. Kısır döngüye giren ve senaryoyu iki yıl ileriye alan dizide dengeler daha sonra değişmişti.
Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk’un başrollerini paylaştığı dizide her bölüm bir önceki bölümde daha heyecanlı geçiyor. Aksiyon ve entrikalar sayesinde binlerce hayranından Yasak Elma benzetmesi gelse de aslında Yasak Elma dizisiyle çok bir benzerliği yok.
14 Nis 2021 - 16:29 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.