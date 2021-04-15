Ramazana özel tarif reçeteleri ve beslenme önerileri

Ramazan ayında sofralara lezzet katacak özel tarif reçetelerini paylaşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfaklar Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman: "Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak duralım" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte değişen beslenme alışkanlıkları doğrultusunda uzmanlar bilinçli yeme davranışına dikkat çekiyor. Yeme sıklığının ve sıvı tüketiminin azaldığı Ramazan ayı için İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfaklar Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman iftarda ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye ederek tam tahıllı ekmek esmer pirinç ve yulaf ezmesinin protein kaynağı olarak süt yoğurt yumurta ve kuruyemişlerin ve sağlıklı yağ kaynağı olarak ise kabuklu yemişlerin ve zeytinin öğünlere dahil edilmesi gerektiğini söylüyor.

SINDIRIMI KOLAY BESINLER TERCIH EDILMELI

Yumurta peynir domates salatalık yeşillik ve esmer ekmek gibi sindirimi kolay besinler tercih edilmeli. Böylece hem bağırsaklar düzenli çalışır hem de hazımsızlık önlenir. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı. İftarda et yemekleri sebzeli yapılmalı yoğurt ve ayran gibi hazmı kolaylaştırılan yiyeceklerle beraber yenmeli. Tatlı olarak hamur tatlıları yerine meyveli ve sütlü tatlılar tercih edilmeli. Sarmalar ve börekler yerine uzun süre tokluk hissi veren ve kolay sindirilen kuru meyveler çerezler ikram edilebilir diyen Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman ayrıca gün içinde yürüyüş ya da ev içerisinde yapılabilecek fiziksel aktiviteleri de unutmamak gerektiğini vurguladı.

Beslenme önerilerini paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman Ramazan ayında sofralara lezzet katacak özel tarif reçetelerini de sıraladı.

ANNEANNEMIN PILAVI

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı et ya da tavuk suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2-3 adet kuru kayısı

20 adet ceviz

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

4-5 adet kabuğu soyulmuş badem

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1-2 damla limon suyu

1-2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

1 yemek kaşığı nar tanesi isteğe göre

YAPILIŞI

Ilık suyun içerisine koyduğunuz pirinçleri bir miktar tuz ekleyerek 15-20 dakika bekletin. Bol soğuk su ile yıkayıp tüm nişastasını akıtıp süzün. Zeytinyağı ve tereyağını pilav tenceresine alarak eritin. Küçük doğranmış soğanları yağda renkleri değişene kadar kısık ateşte kavurun. Dolmalık fıstıkları ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Pirinci ilave edin ve 2 dk kadar kavurduktan sonra badem ceviz küçük doğranmış kuru kayısı ve kuş üzümlerini de ilave edip 5 dk kadar kavurun. ceviz kuş üzümü ve bademleri 1 saat kadar suda bekletin Tuz karabiber tarçın ve limon suyunu ekleyip üzerine tavuk ya da et suyunu ilave edin kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çeken pilavı demlenmesi için 15 dakika kadar dinlendirin. Servis tabağına aldığınız pilavı nar taneleri ve dereotu ile süsleyin.

KAYISI HOŞAFI

MALZEMELER

15 adet kuru kayısı

1 su bardağından bir parmak az toz şeker

8 bardak su

2 adet karanfil

1-2 adet tarçın çubuğu

½ çay kaşığı yenibahar

2-3 adet kabuğu ile yuvarlak dilimlenmiş limon

2-3 adet kabuğu ile yuvarlak dilimlenmiş portakal

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

YAPILIŞI

Suyu şekeri tarçın çubuklarını yenibahar muskat ve karanfili şeker eriyinceye kadar orta/kısık ateşte kaynatın. Kayısı portakal ve limon dilimlerini ekleyin 5-7 dakika daha kısık ateşte pişirin ve ocaktan alın. Sıcakken sterilize ettiğiniz cam kavanozlara doldurabilir Ramazan ayı boyunca istediğiniz zaman içebilirsiniz. Hoşafı servis ederken içine 1 yaprak taze nane koyabilirsiniz.

İSTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI HAKKINDA:

İstanbul Bilgi Üniversitesi 1996 yılında Türkiyede üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz ilkesiyle yola çıkarak kurulmuştur. 1.000 kişiyi aşkın bir öğretim kadrosuna sahip olan üniversitenin 20.000i aşkın öğrencisi ve 50.000e yakın mezunu vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Hukuk İşletme İletişim Sağlık Bilimleri Mimarlık ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150yi aşkın ön lisans lisans ve doktora programı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QSin 2020 yılı Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi 130 üniversite arasında yer almaktadır. İstanbulun merkezinde SANTRALIstanbul Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.