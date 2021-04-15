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- 15 Nis 2021 - 10:07 G: 15 Nis 2021 - 10:08

Afganistan'daki Askerler Geri Çekilmeye Hazırlanıyor!

Gürcistan hükümeti, 2004'ten beri Afganistan’da görev yapan askerlerini geri çekeceğini belirtti. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yazılı açıklamasında, NATO'nun Afganistan'daki misyonunu bu yılın Eylül ayına kadar sona erdirmeye karar verdiğini hatırlatarak, "Buna göre, NATO ile mutabık kalınan programa göre Gürcü birlikleri de Afganistan'ı terk edecek." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini belirten Garibaşvili, NATO'nun ortak ülkesi olarak Gürcistan silahlı kuvvetlerinin Afganistan'da 2004'den beri görev yaptığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, (NATO'nun Afganistan'daki) Kararlı Destek Misyonu'na en büyük katkı sağlayanlardan biridir. 860 Gürcü askeri bugüne kadar NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapıyor."

Yıllar boyunca küresel teröre karşı mücadele verdiklerinden dolayı Gürcü askerlerine teşekkür eden Garibaşvili, "Gürcistan için, uluslararası toplumun bir üyesi olarak Afganistan'ın bir daha asla teröristler için bir sığınak haline gelmemesi son derece önemlidir ve bu amaca katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de açıklama yaparak, Gürcü askerlerinin NATO üyesi ülkeler ile Afganistan'da görev yapmalarından gurur duyduğunu vurguladı.

Gürcü askerlerin NATO ülkeleri ile beraber düzenli olarak Afganistan'dan çekileceğini belirten Zurabişvili, "Afganistan'da, Gürcistan ile NATO müttefik ülkelerinin oluşturmaya çalıştığı barış ve güvenlik ortamının gelecekte de sürdürülmesi şarttır." dedi.

15 Nis 2021 - 10:07 AA - Dünya

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