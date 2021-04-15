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- 15 Nis 2021 - 10:57 G: 15 Nis 2021 - 11:21

Türkiye Mart Ayı Konut Satışları Açıklandı! Artış Devam Ediyor

Türkiye genelinde martta 111 bin 241 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 oranında artış gösterdiği açıklandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95 yükseldi. Şubatta 81 bin 222 konut satılmıştı.

İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konutla Ardahan, 16 konutla Hakkari ve 52 konutla Tunceli oldu.

Martta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

15 Nis 2021 - 10:57 AA Ankara- Ekonomi

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