Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Nis 2021 - 13:55 G: 15 Nis 2021 - 14:05

Avustralya Başbakanı Açıkladı! Afganistan'daki Askerler Çekilecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'da 2001'den bu yana görevli olan askerlerini çekeceğini açıkladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Morrison, yaptığı açıklamada, ülkesinin Afganistan'daki askeri varlığını değerlendirdi. ABD ve diğer müttefiklerle uyumlu olarak Afganistan'da kalan son 80 askerin eylülde çekileceğini belirten Morrison, bu kararın Avustralya askeri tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Morrison, 2002-2014 döneminde Afganistan'da görevli askerlerinden hayatını kaybedenler olduğunu hatırlatarak "Özgürlük her zaman buna değer. Avustralyalılar buna hep inandı." değerlendirmesinde bulundu.

Morrison, çekilmeyle ilgili net bir gün belirtmedi. NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında, Afganistan'da 2001'den bu yana 39 binden fazla Avustralya askeri görev yaptı, 41'i hayatını kaybetti.

Afganistan'ı desteklemeyi sürdürecek

ABC News'daki habere göre, Avustralyalı askerlerin "Afganistan'da savaş suçu işlediklerine dair" iddialarla ilgili soruya Morrison, şu an bu konuyu konuşmanın zamanı olmadığı ancak daha sonra konuşulabileceği yanıtını verdi. Morrison, askerleri çekildikten sonra da Afganistan'ı desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ülkesinin Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini destekleyeceğini söyleyen Morrison, taraflara barış sürecine bağlı olmaları çağrısı yaptı.

NATO müttefikleri, Afganistan'dan çekilme konusunda birlik içinde

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin, Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti.

Avustralyalı askerlerin işlediği savaş suçları

Avustralyalı askerlerin "Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair" iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından Kasım 2020'de hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

IGADF'nin 4 yıllık soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı raporu açıklayan Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, "Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Raporda, bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bomba yerleştirerek, muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de ulaşıldığı açıklanmıştı.

15 Nis 2021 - 13:55 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
İtalya'dan Alınan İkinci Savaş Gemisi, Ülkeye Ulaştı! mask
İtalya'dan Alınan İkinci Savaş Gemisi, Ülkeye Ulaştı!
ABD ve Rusya Gerilimi Artıyor! Rusya'ya Yaptırım Hazırlığı Başladı mask
ABD ve Rusya Gerilimi Artıyor! Rusya'ya Yaptırım Hazırlığı Başladı
Almanya Yıllık Enflasyon Verileri Açıklandı! Beklentiler Karşılandı mask
Almanya Yıllık Enflasyon Verileri Açıklandı! Beklentiler Karşılandı
Afganistan'daki Askerler Geri Çekilmeye Hazırlanıyor! mask
Afganistan'daki Askerler Geri Çekilmeye Hazırlanıyor!
Çin Resti Çekti! ABD'ye Tayvan İlişkileri Konusunda Uyarılarda Bulundu mask
Çin Resti Çekti! ABD'ye Tayvan İlişkileri Konusunda Uyarılarda Bulundu
Rusya: ABD Askeri Varlığı, Barış Sürecini Zora Sokacak! mask
Rusya: ABD Askeri Varlığı, Barış Sürecini Zora Sokacak!
Ukrayna Rusya'ya Karşı Askeri Destek İstedi, Savaş Kapıda! mask
Ukrayna Rusya'ya Karşı Askeri Destek İstedi, Savaş Kapıda!
Rusya 15 Savaş Gemisini Karadeniz'e Gönderdi! Ukrayna Gerginliği Devam Ediyor mask
Rusya 15 Savaş Gemisini Karadeniz'e Gönderdi! Ukrayna Gerginliği Devam Ediyor
Almanya’da Geceleme Sayısında Rekor Düşüş Yaşandı! mask
Almanya’da Geceleme Sayısında Rekor Düşüş Yaşandı!
Çin ile Japonya Arasında Radyoaktif Atık Suyu Krizi Başladı! mask
Çin ile Japonya Arasında Radyoaktif Atık Suyu Krizi Başladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İtalya'dan Alınan İkinci Savaş Gemisi, Ülkeye Ulaştı! mask
İtalya'dan Alınan İkinci Savaş Gemisi, Ülkeye Ulaştı!
Türkiye'de E-Ticaret Rekor Seviyede Büyüdü! Tam 226 Milyar TL Hacim mask
Türkiye'de E-Ticaret Rekor Seviyede Büyüdü! Tam 226 Milyar TL Hacim
Ankara'nın Sincan İlçesinde Bir Kişi Otomobil İçinde Ölü Bulundu! mask
Ankara'nın Sincan İlçesinde Bir Kişi Otomobil İçinde Ölü Bulundu!
"Çok yüksek riskli" Grupta Yer Alan İllerde Denetimler Sürüyor! mask
"Çok yüksek riskli" Grupta Yer Alan İllerde Denetimler Sürüyor!
Avustralya Başbakanı Açıkladı! Afganistan'daki Askerler Çekilecek mask
Avustralya Başbakanı Açıkladı! Afganistan'daki Askerler Çekilecek
ABD ve Rusya Gerilimi Artıyor! Rusya'ya Yaptırım Hazırlığı Başladı mask
ABD ve Rusya Gerilimi Artıyor! Rusya'ya Yaptırım Hazırlığı Başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL