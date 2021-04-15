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- 15 Nis 2021 - 13:57 G: 15 Nis 2021 - 14:16

"Çok yüksek riskli" Grupta Yer Alan İllerde Denetimler Sürüyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor!

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Ekipler, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor. Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Salıpazarı ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldıklarını belirtti. Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının önemine değinen Dağlı, ailelerin de bir araya gelmemesi gerektiğinin vurguladı.

Ramazan ayında sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğine işaret eden Dağlı, "Teravihlerde birkaç ailenin bir araya gelmemesinin yanı sıra iftar ve sahur buluşmalarını seneye ertelememiz gerekmektedir. Ayrıca cenazelere 30 kişiden fazla katılım olmaması ve definden sonra taziye ziyaretlerinin yapılmaması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

15 Nis 2021 - 13:57 AA Samsun- Gündem

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