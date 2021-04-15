Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Nis 2021 - 14:18 G: 15 Nis 2021 - 14:19

Ankara'nın Sincan İlçesinde Bir Kişi Otomobil İçinde Ölü Bulundu!

Sincan ilçesinde park halinde olan otomobilin içinde ölü bulunan bir kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunan 06 BU 1315 plakalı otomobilde, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler yaptıkları incelemede, otomobil içindeki kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği tespit edilen M.O.T'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

15 Nis 2021 - 14:18 AA Ankara- Gündem

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Valiliği Kovid-19 Tedbirlerinde Kamu Kurum ve Kuruluşları Mesai Saatlerini Belirledi! mask
Ankara Valiliği Kovid-19 Tedbirlerinde Kamu Kurum ve Kuruluşları Mesai Saatlerini Belirledi!
Ankara'da Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti! Ankara'da Eczaneler Hangi Saatlerde Hizmet Veriyor? mask
Ankara'da Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti! Ankara'da Eczaneler Hangi Saatlerde Hizmet Veriyor?
15 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
14 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
14 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 14 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 14 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Saatleri Değişti Mi, Saat Kaç Oldu? Ankara'da 14 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaçta Başlıyor? mask
Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Saatleri Değişti Mi, Saat Kaç Oldu? Ankara'da 14 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaçta Başlıyor?
Ankara iftar vakti 14 nisan 2021! 14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara iftar vakti 14 nisan 2021! 14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ankara' da Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? mask
Ankara' da Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Çok yüksek riskli" Grupta Yer Alan İllerde Denetimler Sürüyor! mask
"Çok yüksek riskli" Grupta Yer Alan İllerde Denetimler Sürüyor!
Avustralya Başbakanı Açıkladı! Afganistan'daki Askerler Çekilecek mask
Avustralya Başbakanı Açıkladı! Afganistan'daki Askerler Çekilecek
ABD ve Rusya Gerilimi Artıyor! Rusya'ya Yaptırım Hazırlığı Başladı mask
ABD ve Rusya Gerilimi Artıyor! Rusya'ya Yaptırım Hazırlığı Başladı
Hande Erçel Instagram'ı Salladı, Yıktı, Yaktı! Mini Şortuyla Dikkatleri Üzerine Çekti, Çekiciliğini Ortaya Koydu! Görenler Aşık Oluyor! mask
Hande Erçel Instagram'ı Salladı, Yıktı, Yaktı! Mini Şortuyla Dikkatleri Üzerine Çekti, Çekiciliğini Ortaya Koydu! Görenler Aşık Oluyor!
Almanya Yıllık Enflasyon Verileri Açıklandı! Beklentiler Karşılandı mask
Almanya Yıllık Enflasyon Verileri Açıklandı! Beklentiler Karşılandı
Amaç Global Marka Olmak! Otokar İhracatta Yeni Başarıları İmza Atma Hedefinde mask
Amaç Global Marka Olmak! Otokar İhracatta Yeni Başarıları İmza Atma Hedefinde

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL