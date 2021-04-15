Ankara'nın Sincan İlçesinde Bir Kişi Otomobil İçinde Ölü Bulundu!
Sincan ilçesinde park halinde olan otomobilin içinde ölü bulunan bir kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.
AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunan 06 BU 1315 plakalı otomobilde, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler yaptıkları incelemede, otomobil içindeki kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği tespit edilen M.O.T'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.