Ankara'nın Sincan İlçesinde Bir Kişi Otomobil İçinde Ölü Bulundu!

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunan 06 BU 1315 plakalı otomobilde, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler yaptıkları incelemede, otomobil içindeki kişinin, araç içinde silahlı saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği tespit edilen M.O.T'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.