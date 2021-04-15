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- 15 Nis 2021 - 17:41 G: 15 Nis 2021 - 17:48

Camilerde Cuma Namazı Kılınacak Mı? 16 Nisan Cuma Ankara’da Camiler Açık Mı?

Kabine toplantısı sonrası yayınlanan genelge ile Ramazan ayında başta teravihler olmak üzere bir çok yasaklar hayatımıza girdi. Ramazan Ayının ilk cuması gelirken, Ankaralı vatandaşlar da Cuma Namazını icra etmek için internet üzerinden aramalara başladı. Cuma Namazı ile ilgili Diyanetten Yapılan açıklamalar doğrultusunda bakın karar ne çıktı.

Ali Kurt
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Türkiye’de mart ayında kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile beraber vaka ve hasta sayıları yeniden yükselmeye başladı. Ülkede uzun zamandır uygulanan kısıtlama ve yasaklar, mart ayında esnetilmişti. İllerdeki risk seviyelerine göre yerinde karar uygulamasına geçilen mart ayında vatandaşların daha çok sosyalleşmesi ve yasakların esnetilmesi ile vaka ve hasta sayıları yeniden yükselmeye başladı. Ülkede vaka ve hasta sayılarının yeniden yükselmesine bağlı olarak, yeni önlemlerin alınmaya başlandı. Ramazan ayının da başlaması ile beraber alınan yeni kısıtlama kararlarının toplu ibadetleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

15 Nis 2021 - 17:41 - Yaşam

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