Camilerde Cuma Namazı Kılınacak Mı? 16 Nisan Cuma Ankara’da Camiler Açık Mı?
Kabine toplantısı sonrası yayınlanan genelge ile Ramazan ayında başta teravihler olmak üzere bir çok yasaklar hayatımıza girdi. Ramazan Ayının ilk cuması gelirken, Ankaralı vatandaşlar da Cuma Namazını icra etmek için internet üzerinden aramalara başladı. Cuma Namazı ile ilgili Diyanetten Yapılan açıklamalar doğrultusunda bakın karar ne çıktı.
Türkiye’de mart ayında kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile beraber vaka ve hasta sayıları yeniden yükselmeye başladı. Ülkede uzun zamandır uygulanan kısıtlama ve yasaklar, mart ayında esnetilmişti. İllerdeki risk seviyelerine göre yerinde karar uygulamasına geçilen mart ayında vatandaşların daha çok sosyalleşmesi ve yasakların esnetilmesi ile vaka ve hasta sayıları yeniden yükselmeye başladı. Ülkede vaka ve hasta sayılarının yeniden yükselmesine bağlı olarak, yeni önlemlerin alınmaya başlandı. Ramazan ayının da başlaması ile beraber alınan yeni kısıtlama kararlarının toplu ibadetleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
15 Nis 2021 - 17:41 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.