Camilerde Cuma Namazı Kılınacak Mı? 16 Nisan Cuma Ankara’da Camiler Açık Mı?

Türkiye’de mart ayında kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile beraber vaka ve hasta sayıları yeniden yükselmeye başladı. Ülkede uzun zamandır uygulanan kısıtlama ve yasaklar, mart ayında esnetilmişti. İllerdeki risk seviyelerine göre yerinde karar uygulamasına geçilen mart ayında vatandaşların daha çok sosyalleşmesi ve yasakların esnetilmesi ile vaka ve hasta sayıları yeniden yükselmeye başladı. Ülkede vaka ve hasta sayılarının yeniden yükselmesine bağlı olarak, yeni önlemlerin alınmaya başlandı. Ramazan ayının da başlaması ile beraber alınan yeni kısıtlama kararlarının toplu ibadetleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.