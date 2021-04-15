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- 15 Nis 2021 - 17:58 G: 15 Nis 2021 - 17:59

Keçiören'de Eski eşyalar ‘Alo Çöp Acil’e

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok vatandaşlar tarafından kullanılmayan ve çöpe atılmak istenen eski mobilya ve diğer ev eşyalarının Alo Çöp Acil ekibi tarafından 7 gün 24 saat toplandığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok vatandaşlar tarafından kullanılmayan ve çöpe atılmak istenen eski mobilya ve diğer ev eşyalarının Alo Çöp Acil ekibi tarafından 7 gün 24 saat toplandığını belirtti. Başkan Altınok Vatandaşımızın atmak istediği eskimiş ev eşyalarını kapılarından alarak ücretsiz olarak bertaraf ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda talep sahibi vatandaşımızın adresine yönlendirdiğimiz ekiplerimiz eski ev eşyalarını kısa sürede ortadan kaldırıyor ve vatandaşımızı büyük bir yükten kurtarıyor. dedi.

GECE GÜNDÜZ HİZMET

Türkiyenin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiörende temizlik işlerine yönelik hizmet çeşitliliğini artırarak cadde ve sokaklarda oluşabilecek olan kötü görüntüyü ortadan kaldırdıklarını da söyleyen Altınok Keçiören Türkiyenin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çöplerin anında alınması için Alo Çöp Acil aracımız mesai mefhumu tanımaksızın hizmet veriyor. Alo Çöp Acil hizmetimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak belediyemize ulaşabilirler. ifadelerini kullandı.

15 Nis 2021 - 17:58 - Belediyeler

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