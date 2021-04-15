Kuruluş Osman'da Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Etti…
Kuruluş Osman dizisi tarihi diziler arasında adeta reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak dizinin zengin oyuncu kadrosundan bir ayrılık yaşandı. Ünlü sanatçı Ragıp Savaş'ın diziden ayrılması başta Başrol Oyuncusu Burak Özçivit ve tüm ekibi derinden üzdü. İşte detaylar...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından Kuruluş Osman dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümü ile dizide şok ayrılık yaşandı. Senaryo gereği ölen Dündar Bey’i canlandıran Ragıp Savaş diziden ayrıldı. Ünlü oyuncunun ayrılığı sevenlerine üzüntü yaşatırken, dizi son bölümü ile yine izleyenlerde büyük beğeni topladı.
15 Nis 2021 - 17:57 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.