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15 Nis 2021 - 17:57

Kuruluş Osman'da Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Etti…

Kuruluş Osman dizisi tarihi diziler arasında adeta reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak dizinin zengin oyuncu kadrosundan bir ayrılık yaşandı. Ünlü sanatçı Ragıp Savaş'ın diziden ayrılması başta Başrol Oyuncusu Burak Özçivit ve tüm ekibi derinden üzdü. İşte detaylar...