Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün!
Ekranlarda seyircisiyle buluşması dört gözle beklenen Kağıt Ev dizisi hakkında kayda geçen son gelişme herkesi şok içinde bıraktı. İsmi ortaya çıkar çıkmaz ortalığı karıştırmaya başlayan Kağıt Ev dizisi bu durum ile de yine gündeme çarpıcı bir giriş yaptı.
Sabırsızlıkla beklenen Kağıt Ev dizisi herkes şaşırtan bir yayın günü ile ağızları açık bıraktı. İhtimaller arasında neredeyse en az olma olasılığını taşıdığı güne yerleşen Kağıt Ev dizisi, milyonları hayretler içinde bırakırken, dizi sektöründe de inanılması güç bir hamle olarak değerlendirildi.
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay gibi önde gelen isimlerin yer aldığı Kağıt Ev dizisi belirlediği yayın günü ile birlikte herkesi şaşkına çevirdi. Dizi dünyasında daha önce böyle bir giriş yapılmamıştı. Kağıt Ev dizisinin bu kararından sonra sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum yapıldı.
15 Nis 2021 - 20:08 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.