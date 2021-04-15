Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün!

Sabırsızlıkla beklenen Kağıt Ev dizisi herkes şaşırtan bir yayın günü ile ağızları açık bıraktı. İhtimaller arasında neredeyse en az olma olasılığını taşıdığı güne yerleşen Kağıt Ev dizisi, milyonları hayretler içinde bırakırken, dizi sektöründe de inanılması güç bir hamle olarak değerlendirildi.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay gibi önde gelen isimlerin yer aldığı Kağıt Ev dizisi belirlediği yayın günü ile birlikte herkesi şaşkına çevirdi. Dizi dünyasında daha önce böyle bir giriş yapılmamıştı. Kağıt Ev dizisinin bu kararından sonra sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum yapıldı.