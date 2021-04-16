Kepçe Kulak Okul Çağındaki Çocukların Psikolojisini Etkiliyor !

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güniz Eker Uluçay konu hakkında bilgiler verdi. Kepçe kulak ameliyatı diğer bir deyişle otoplasti ameliyatı çocukluk çağındaki kişilerde genel anestezi altında yapılır.

Daha ileriki yaşlarda genel anestezi verilmeden sadece kulak uyuşturularak lokal anestezi yöntemiyle de yapılabilir. Kepçe kulak estetiği ameliyatı için çocuklarda genel anestezinin tercih edilmesinin nedeni ameliyat sırasında çocuğun huzursuz olabileceği ve sakin duramayabileceği nedeniyle cerrahın rahat çalışabilmesinin zorluğudur. Kepçe kulak görünümü özellikle okul çağındaki çocuklarda travmalara ve özgüven problemlerine neden oluyor. Aileler çocukların büyüdükçe kepçe kulak sorununun ortadan kalkabileceğini düşünüyor. Kepçe kulak tedavi süreci geciktikçe de çocukta ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Estetik kulak ameliyatı kulak kepçesinin arka yüzünden yapılır. Bu yüzden iz kalma ve izin görünme olasılığı en düşük olan ameliyatlardandır. Kepçe kulak ameliyatı her bir kulak için yaklaşık 15-30 dk sürer. Kepçe kulak estetiği ameliyatında kulak kıkırdaklarının olması gereken kıvrım hatları inceltilerek ya da zayıflatılarak kıvrılması kolay hale getirilir kıkırdaklara uygulanan kalıcı iç dikişler ile kıkırdak kıvrımları oluşturularak yeniden şekillendirilir ve yine iç dikişler ile kulak kepçesi arkaya doğru yatırılır.

Kepçe kulak ameliyatı sırasında kalıcı iç dikişler ile kıkırdağı şekillendirdikten sonra derideki kesi yerini kapatmak için kendi kendine eriyen dikişler kullanılır böylece dikiş alma zahmeti ve stresinden kurtulmuş olunur. Kepçe kulak ameliyatı lokal anestezi ile yapılmış ise ameliyatın bitiminden hemen sonra evinize dönebilirsiniz. Uyuşturucu ilacın etkisi yaklaşık 3-4 saat sürer etkisi geçmeye başladığında hafif bir ağrı hissedilir. Bu ağrı günlük hayatı etkileyecek düzeyde olmaz ve uygun ağrı kesici ilaçlar ile rahatlığınız sağlanır.

Kepçe kulak estetiği ameliyatı sadece dış kulak kısmını ilgilendirdiğinden işitme ile ilgili bir problem yaratmaz. Kepçe kulak estetiği ameliyatı kolay uygulanabilirliği görünen bir iz bırakmayışı ve ameliyat sonrasında hemen ve dikkat çekici şekilde sonuç vermesinden dolayı hızlı bir psikolojik düzelme sağlayan sonuçları da son derece yüz güldürücü operasyonlardır. Kulaklarda hiç kulak gelişmemesinden çok değişik şekil bozukluklarına kadar geniş bir yelpaze içinde farklı kulak deformiteleri görülebilir. Bunlar içinde en çok görülen ve estetik cerrahide en çok ameliyatı yapılan kulak estetiği problemi kepçe kulak diğer bir deyişle yelken kulak deformitesidir.