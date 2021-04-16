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- 16 Nis 2021 - 12:31 G: 16 Nis 2021 - 12:32

Başkan Turgut Altınok: İlk maske, dezenfektan ve kolonya üreten belediyeyiz

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye öz kaynaklarıyla yetişkin ve çocuklar için farklı aromalarda kolonya ve dezenfektan üretip ücretsiz dağıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye öz kaynaklarıyla yetişkin ve çocuklar için farklı aromalarda kolonya ve dezenfektan üretip ücretsiz dağıtmaya devam ettiklerini belirtti. Altınok İlk maske dezenfektan kolonya ve sabun üreten belediyeyiz. Pandemi sürecinde vatandaşımızın sağlığını korumak için önce maske üretimi yaptık. Daha sonra dezenfektan kolonya ve sabun üretmeye başladık. Şu ana kadar 200 bin şişe kolonya ve 250 bin şişeden fazla dezenfektanı vatandaşımıza dağıttık. dedi.

Keçiören Belediyesi birinci sınıf ölçüm değerlerine sahip olan dezenfektan kolonya ve sabun üretimini hız kesmeden sürdürüyor. Artan Covid-19 vakalarına yönelik tedbirler kapsamında vatandaşa ücretsiz olarak dağıtımı yapılan bu ürünler farklı aromalarda olup yetişkin ve çocuklar için ise ayrı ayrı üretiliyor.

HER ALAN VE YAŞ GURUBU İÇİN AYRI ÜRETİM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok üretilen dezenfektan kolonya ve sabunları mahalle denetimleri sırasında park ve pazarlarda vatandaşa dağıtmaya devam ettiklerini söyleyerek Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı el- cilt dezenfektanı ve kıyafet dezenfektanı yüzey dezenfektanı iç ve dış mekân dezenfektanı üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda yine çocuk ve yetişkinlerimiz için farklı aromalarda kolonya ve sabun üretimimiz de devam ediyor. Ürettiğimiz bu ürünleri vatandaşımızın sağlığı için sürekli dağıtıyoruz. ifadelerini kullandı.

16 Nis 2021 - 12:31 - Belediyeler

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