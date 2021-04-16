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- 16 Nis 2021 - 12:36 G: 16 Nis 2021 - 12:37

İlk Pfizer-BioNTech Kovid-19 Aşısı Ülkeye Ulaştı!

Ukrayna'ya 117 bin doz Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geldiği açıklandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Ukrayna'ya 117 bin doz Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısı geldi. Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında tedarik edilen 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'nın, COVAX kapsamında 8 milyon doz aşı alması bekleniyor.

AstraZeneca aşısı kullanılarak kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı, 432 bin 817 kişiye ulaştı. Sinovac aşısının kullanımına 13 Nisan'da başlanan Ukrayna'da son 24 saatte 17 bin 479 kişide virüse rastlandı.

16 Nis 2021 - 12:36 AA - Sağlık

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