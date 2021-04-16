Avro Bölgesi'nde Koronavirüs Etkisiyle Yıllık Enflasyonda Yükseliş Sürüyor!
Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sürdüğü mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine kadar çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,7'ye yükseldi.
Avro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mart ayında AB’de yüzde 1,2, Avro Bölgesi’nde yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 1,2 olarak ölçüldü.
16 Nis 2021 - 12:44 AA - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.