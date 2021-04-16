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- 16 Nis 2021 - 12:44 G: 16 Nis 2021 - 13:22

Avro Bölgesi'nde Koronavirüs Etkisiyle Yıllık Enflasyonda Yükseliş Sürüyor!

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sürdüğü mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine kadar çıktı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,7'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mart ayında AB’de yüzde 1,2, Avro Bölgesi’nde yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

16 Nis 2021 - 12:44 AA - Ekonomi

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