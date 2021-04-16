16 Nis 2021 - 12:41 Güncelleme: 16 Nis 2021 - 13:26
Onur Tuna İfşalandı! Sır Gibi Saklıyordu, Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkası Gerçekleri Çok Farklıymış...
Ekranların en sevilen isimlerinden olan Onur Tuna, özellikle oynadığı Mucize Doktor dizisiyle muhteşem bir ün kazanmıştı. Milyonların sevgisini kazanan Tuna'nın büyük sırrı ortaya çıktı....
Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan Onur Tuna'nın özel hayatı son derece merak ediliyordu. Henüz 35 yaşındaki oyuncunun sırrı ortaya çıktı...
Onur Tuna'nın sır gibi sakladığı o sırrı için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.