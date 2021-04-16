Onur Tuna İfşalandı! Sır Gibi Saklıyordu, Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkası Gerçekleri Çok Farklıymış...

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan Onur Tuna'nın özel hayatı son derece merak ediliyordu. Henüz 35 yaşındaki oyuncunun sırrı ortaya çıktı...

Onur Tuna'nın sır gibi sakladığı o sırrı için diğer sayfaya geçiniz >>