Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Nis 2021 - 12:41 G: 16 Nis 2021 - 13:26

Onur Tuna İfşalandı! Sır Gibi Saklıyordu, Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkası Gerçekleri Çok Farklıymış...

Ekranların en sevilen isimlerinden olan Onur Tuna, özellikle oynadığı Mucize Doktor dizisiyle muhteşem bir ün kazanmıştı. Milyonların sevgisini kazanan Tuna'nın büyük sırrı ortaya çıktı....

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan Onur Tuna'nın özel hayatı son derece merak ediliyordu. Henüz 35 yaşındaki oyuncunun sırrı ortaya çıktı... 

Onur Tuna'nın sır gibi sakladığı o sırrı için diğer sayfaya geçiniz >>

16 Nis 2021 - 12:41 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Akalın ve Alişan İle İlgili Öyle Bir İtirafta Bulunuldu ki; İnanılması Güç! Ece Erken Dayanamadı Tek Tek Açıkladı.. "Kavgada Söylenmez". mask
Demet Akalın ve Alişan İle İlgili Öyle Bir İtirafta Bulunuldu ki; İnanılması Güç! Ece Erken Dayanamadı Tek Tek Açıkladı.. "Kavgada Söylenmez".
Mucize Doktor'da Mucize Ayrılık! 2 Başrol Aynı Anda Ayrılıyor... "Memnun Değiller" Tam Toparlandı Derken, Yine Yaprak Dökümü! mask
Mucize Doktor'da Mucize Ayrılık! 2 Başrol Aynı Anda Ayrılıyor... "Memnun Değiller" Tam Toparlandı Derken, Yine Yaprak Dökümü!
Seren Serengil'in Türkiye'yi Sallayan Değişimi Fırtınalar Estirdi! Herkesi Korkuttu, Artık O Halinden Eser Yok... mask
Seren Serengil'in Türkiye'yi Sallayan Değişimi Fırtınalar Estirdi! Herkesi Korkuttu, Artık O Halinden Eser Yok...
Camdaki Kız Dizisindeki Korsenin Anlamı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Meğer Korsenin Tek Bir Amacı Varmış… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Korsenin Anlamı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Meğer Korsenin Tek Bir Amacı Varmış…
Serenay Sarıkaya Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Gizli Aşkı Sonunda Ortaya Çıktı, Cem Yılmaz Çok Sinirlenecek! mask
Serenay Sarıkaya Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Gizli Aşkı Sonunda Ortaya Çıktı, Cem Yılmaz Çok Sinirlenecek!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Sonunda Ortaya Çıktı! Sen Çal Kapımı Dizisinin Yıldızları Yakalandı, Açıkladı! İşte Detaylar... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Sonunda Ortaya Çıktı! Sen Çal Kapımı Dizisinin Yıldızları Yakalandı, Açıkladı! İşte Detaylar...
Hande Erçel Instagram'ı Salladı, Yıktı, Yaktı! Mini Şortuyla Dikkatleri Üzerine Çekti, Çekiciliğini Ortaya Koydu! Görenler Aşık Oluyor! mask
Hande Erçel Instagram'ı Salladı, Yıktı, Yaktı! Mini Şortuyla Dikkatleri Üzerine Çekti, Çekiciliğini Ortaya Koydu! Görenler Aşık Oluyor!
Yasak Elma Dizisinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şahika Yanına Kaya'yı Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Kırıldı! Bu Poz Sosyal Medyanın Gündemi Olur! mask
Yasak Elma Dizisinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şahika Yanına Kaya'yı Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Kırıldı! Bu Poz Sosyal Medyanın Gündemi Olur!
Mehmet Ali Erbil'den Serdar Ortaç'a Sert Gönderme! Konu Bir Anda Serdar Ortaç'a Döndü! Para Konusu Açılınca İşler Şekil Değiştirdi! "Serdar Gibi Olurdum!" mask
Mehmet Ali Erbil'den Serdar Ortaç'a Sert Gönderme! Konu Bir Anda Serdar Ortaç'a Döndü! Para Konusu Açılınca İşler Şekil Değiştirdi! "Serdar Gibi Olurdum!"
Sinem Kobal Sonunda Kızının Yüzünü Gösterdi! Aylar Sonra Bir İlk Oldu, Tarihe Kazındı! Resmen Tekrar Kendini Doğurmuş! Bu Kadar Benzerlik Şok Etkisi Yarattı! mask
Sinem Kobal Sonunda Kızının Yüzünü Gösterdi! Aylar Sonra Bir İlk Oldu, Tarihe Kazındı! Resmen Tekrar Kendini Doğurmuş! Bu Kadar Benzerlik Şok Etkisi Yarattı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Akalın ve Alişan İle İlgili Öyle Bir İtirafta Bulunuldu ki; İnanılması Güç! Ece Erken Dayanamadı Tek Tek Açıkladı.. "Kavgada Söylenmez". mask
Demet Akalın ve Alişan İle İlgili Öyle Bir İtirafta Bulunuldu ki; İnanılması Güç! Ece Erken Dayanamadı Tek Tek Açıkladı.. "Kavgada Söylenmez".
Beyaz Eşyada Beklenen Kampanya Başladı! Müşterilere Yüzde 20 İndirim Sunuldu! mask
Beyaz Eşyada Beklenen Kampanya Başladı! Müşterilere Yüzde 20 İndirim Sunuldu!
Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek? mask
Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek?
Diyarbakır'da Belediyelere Personel Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı! mask
Diyarbakır'da Belediyelere Personel Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı!
Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! "Yayından Kaldırılıyor" Tüm İzleyenler Bu Haber Karşısında Hayretler İçerisinde Kaldı! mask
Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! "Yayından Kaldırılıyor" Tüm İzleyenler Bu Haber Karşısında Hayretler İçerisinde Kaldı!
Avro Bölgesi'nde Koronavirüs Etkisiyle Yıllık Enflasyonda Yükseliş Sürüyor! mask
Avro Bölgesi'nde Koronavirüs Etkisiyle Yıllık Enflasyonda Yükseliş Sürüyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL