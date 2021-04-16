Beyaz Eşyada Beklenen Kampanya Başladı! Müşterilere Yüzde 20 İndirim Sunuldu!
MediaMarkt CLUB üyelerine özel geçerli olacak kampanya kapsamında tüm beyaz eşya kategorisinde üç veya daha fazla ürün alan tüketicilere toplam yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi olarak bünyesinde beyaz eşyalardan klimalara, elektrikli ev aletlerinden telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara kadar oldukça geniş bir ürün gamı sunan MediaMarkt, beyaz eşya kategorisinde yeni bir kampanya başlattı. MediaMarkt CLUB üyelerinin faydalanabileceği ve beyaz eşya kategorisinde bulunan tüm ürünleri ve ankastreleri kapsayan kampanyada tüketicilerin alacağı 3 veya daha fazla üründe net yüzde 20 indirim uygulanacak. 25 Nisan tarihine kadar devam edecek kampanya ile MediaMarkt Türkiye, başta mutfaklar olmak üzere evlerin birçok temel ihtiyacı olan elektronik ürünlerde tüketicilere önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.
Kampanya kapsamında indirime giren ürün kategorileri ise çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutma makineleri, buzdolapları, derin dondurucular, mikrodalga fırınlar ve ocaklı fırınlar. MediaMarkt Türkiye’nin kampanyası MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başladı.
MediaMarkt CLUB’a üye olmak çok kolay
Avantajlarla dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını açan MediaMarkt CLUB’a üye olmak ise oldukça kolay. Teknolojiseverler MediaMarkt CLUB’a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik‘e tıklayarak hızlıca üye olabilirler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.