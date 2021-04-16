2020 Tokyo Olimpiyatları Futbol Grup Torbaları Belli Oldu!
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Çarşamba günü İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek grupların kura töreni öncesi torbalar açıklandı.
Erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takım, olimpiyatlarda mücadele edecek. Erkeklerde takımlar, daha önce katıldığı olimpiyat oyunlarında elde ettiği derecelere göre, kadınlarda ise son FIFA dünya sıralamasına göre dörder torbaya ayrıldı. Japonya ise ev sahibi olması nedeniyle oyunlara doğrudan birinci torbadan kuralara katılacak.
Torbalar şöyle:
Erkekler:
1. torba: Japonya, Brezilya, Arjantin, Güney Kore
2. torba: Meksika, Almanya, Honduras, İspanya
3. torba: Mısır, Yeni Zelanda, Fildişi Sahili, Güney Afrika
4. torba: Avustralya, Suudi Arabistan, Fransa, Romanya
Kadınlar:
1. torba: Japonya, ABD, Hollanda
2. torba: İsveç, Büyük Britanya, Brezilya
3. torba: Kanada, Avustralya, Çin
4. torba: Yeni Zelanda, Şili, Zambiya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.