Camdaki Kız Kitap Özeti Oku! Camdaki Kız Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor?

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi dün akşam 2. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımın yayınlanan son bölümü yine izleyenleri ekrana kilitledi. Şimdiden izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran yapım Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından ekrana uyarlandı. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi birçok yapımının uyarlandığı eserlerin de sahibi olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanı ise merak edildi. Dizinin takipçileri Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesinin ne olduğunu merak ediyor.