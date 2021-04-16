Kripto Para Yatırım Tavsiyesi! Kripto Para Uzmanı 10 Yatırım Tavsiyesi 2021

2020 yılının ortalarından bu yana kripto para dünyasına olan ilgi yükseliyor. Başta lider kripto para birimi Bitcoin olmak üzere birçok kripto para birimi altın çağını yaşıyor. Kripto para sektöründe yaşanan bu gelişmelerin de etkisi ile dünyanın her yerinden birçok yatırımcı bu sektöre yönelmeye başladı. Özellikle küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgının global piyasalarda yarattığı kriz ve geleneksel yatırım araçlarına olan güvenin azalması ile kripto para sektörü yatırımcıların gözdesi haline geldi. Kripto para sektöründe yatırımcı sayısı her geçen gün artarken yatırımcıların dikkat etmesi gereken belli başlı noktalar da var.