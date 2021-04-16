Kripto Para Yatırım Tavsiyesi! Kripto Para Uzmanı 10 Yatırım Tavsiyesi 2021
Pandemi döneminde adeta patlama yapan Kriptopara piyasaları dünyayı adeta kasıp kavuruyor. Kazanç haberleri iştah kabartan paralara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile internette tavsiye arıyorlar. Sizde Kriptopara piyasasına girmek ve yatırım tavsiyelerini okumak istiyorsanız haberimizde göz atmalısınız.
2020 yılının ortalarından bu yana kripto para dünyasına olan ilgi yükseliyor. Başta lider kripto para birimi Bitcoin olmak üzere birçok kripto para birimi altın çağını yaşıyor. Kripto para sektöründe yaşanan bu gelişmelerin de etkisi ile dünyanın her yerinden birçok yatırımcı bu sektöre yönelmeye başladı. Özellikle küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgının global piyasalarda yarattığı kriz ve geleneksel yatırım araçlarına olan güvenin azalması ile kripto para sektörü yatırımcıların gözdesi haline geldi. Kripto para sektöründe yatırımcı sayısı her geçen gün artarken yatırımcıların dikkat etmesi gereken belli başlı noktalar da var.
16 Nis 2021 - 17:13 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.