Kripto Paraya Vergi Gelecek Mi? Yatırımcıların Dikkatine

Son dönemlerin en çok konuşulan yatırım araçları olan kripto paralar tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020 yılında global piyasalarda başlayan krizin etkisi ile popülerleşen kripto para sektörü her geçen gün daha fazla yatırımcının ilgisini çekmeye başlıyor. Bireysel yatırımcıların yanı sıra kurumsal yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği kripto paralarla ilgili hükümetlerden de yeni hamleler geliyor. Hükümetler bir yandan CBDC çalışmaları yaparken bir yandan da kripto para sektörüne yönelik düzenlemelerle gündeme geliyor.