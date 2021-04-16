Kripto Paraya Vergi Gelecek Mi? Yatırımcıların Dikkatine
Merkez Bankasının yayınladığı yönetmelik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu demeçlere göre kritoparalar'a vergi gelecek mi ? sorularını akıllara getirdi. Konu ile ilgili araştırma yapan vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde...
Son dönemlerin en çok konuşulan yatırım araçları olan kripto paralar tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020 yılında global piyasalarda başlayan krizin etkisi ile popülerleşen kripto para sektörü her geçen gün daha fazla yatırımcının ilgisini çekmeye başlıyor. Bireysel yatırımcıların yanı sıra kurumsal yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği kripto paralarla ilgili hükümetlerden de yeni hamleler geliyor. Hükümetler bir yandan CBDC çalışmaları yaparken bir yandan da kripto para sektörüne yönelik düzenlemelerle gündeme geliyor.
16 Nis 2021 - 17:29 - Teknoloji
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.