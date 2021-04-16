MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı: "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), nöbet sırasında ve birlikleriyle iftar yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, 4 ayrı fotoğrafa yer verildi.
İlk iki fotoğrafta görevi başında ve nöbet tutan askerler zorlu şartlar altında iftar yaparken, diğer fotoğraflarda ise birliklerinde toplu halde iftarını açan askerler yer aldı.
Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.