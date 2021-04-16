Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Nis 2021 - 21:40 G: 16 Nis 2021 - 21:41

MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı: "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), nöbet sırasında ve birlikleriyle iftar yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, 4 ayrı fotoğrafa yer verildi.

İlk iki fotoğrafta görevi başında ve nöbet tutan askerler zorlu şartlar altında iftar yaparken, diğer fotoğraflarda ise birliklerinde toplu halde iftarını açan askerler yer aldı.

Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

16 Nis 2021 - 21:40 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı Canlı Yayında Utancından Resmen Yerin Dibine Girdi! Bu Nasıl Hata? Milyonlarca Kişinin Önünde... mask
Müge Anlı Canlı Yayında Utancından Resmen Yerin Dibine Girdi! Bu Nasıl Hata? Milyonlarca Kişinin Önünde...
ATV O Dizinin de Fişini Çekti! Bölüm Sayısı Belli Oldu, 4 Bölüm Sonra Ekranlara Veda Edecek! Kesinleşti... mask
ATV O Dizinin de Fişini Çekti! Bölüm Sayısı Belli Oldu, 4 Bölüm Sonra Ekranlara Veda Edecek! Kesinleşti...
Maraşlı Dizisi Bitti! Son Karar Açıklandı, Resmi Olarak Yayından Kaldırılıyor! Yeni Sezonda Onay Yok... mask
Maraşlı Dizisi Bitti! Son Karar Açıklandı, Resmi Olarak Yayından Kaldırılıyor! Yeni Sezonda Onay Yok...
Camdaki Kız Seyircileri İsyan Etti, Topluca İzlemeyi Bırakıyorlar! "Türkiye'nin Grinin 50 Tonu Dizisi" Flaş Haber... mask
Camdaki Kız Seyircileri İsyan Etti, Topluca İzlemeyi Bırakıyorlar! "Türkiye'nin Grinin 50 Tonu Dizisi" Flaş Haber...
Müge Anlı'yı Daha Önce Böyle Görmeniz İmkansız! Gözlerini Kapadı ve Başladı, Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Müge Anlı'yı Daha Önce Böyle Görmeniz İmkansız! Gözlerini Kapadı ve Başladı, Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel Resmen Bomba Oldu Patladı! Öyle Bir Şey Yaptı ki; Resmen Büyüledi... "Yok Artık" mask
Sen Çal Kapımı Hande Erçel Resmen Bomba Oldu Patladı! Öyle Bir Şey Yaptı ki; Resmen Büyüledi... "Yok Artık"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL