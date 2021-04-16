Sincan’da Camiler İçin Temizlik Seferberliği
Ankara Sincan Belediyesi COVID-19 sürecinin başından bu yana Sincan genelindeki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Ramazan ayının başlaması ile ilçe halkının sağlığını gözeterek camilerde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaları ile ilgili haber ve görseller ektedir.
Sincan Belediyesi, COVID-19 sürecinin başından bu yana Sincan genelindeki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Ramazan ayının başlaması ile ilçe halkının sağlığını gözeterek camilerde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını artırdı.
Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde hijyen çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok kamusal alanda düzenli olarak uygulanan dezenfeksiyon işlemleri ilçedeki tüm camilerde de hız kesmeden devam ediyor.
“Düzenli olarak dezenfekte ediliyor”
Sincan Belediyesi pandemi sürecinde ilçedeki bütün camilerin iç ve dış temizliğinin yanı sıra dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştiriyor. İlçe genelinde belediye ekipleri dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve süpürgelerle camilerin iç ve dış temizliğini yapılıyor. Yapılan dezenfeksiyon çalışmalarına yoğun mesai devam ediyor.
16 Nis 2021 - 21:42 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.