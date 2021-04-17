Çankaya’dan 23 nisan’da kitap armağanı

Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları yeni kitaplarla buluşturuyor. Kitaplar 20 Nisanda yapılacak resim yarışması ödül töreninde dağıtılacak.

Mutlu Prens Bilim ve Evren ile Matematik Eğlencedir kitaplarından oluşan set Çankaya Belediyesinin 23 Nisan için hazırladığı gezici otobüs ile ilçenin dört bir yanında çocuklara iletilecek.

İlk defa 1989-1999 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Doğan Taşdelen döneminde basılan kitaplar pek çok ebeveyn için de nostalji olacak.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN NUTUK

Çankaya Belediyesinin bu yılki 23 Nisanda dağıtacağı diğer kitap ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürkün en önemli eseri Nutuk. Yazar Tolga Aydoğanın çocuklar için hazırladığı Azerbaycan asıllı ressam Senan Eynullayev özgün çizimiyle Çocuklar ve Gençler için Açıklamalı ve Resimli Nutuk 23 Nisanda Çankayalı çocuklara ve gençlere dağıtılacak.

ÇOCUKLAR KİTAPLA BÜYÜSÜN

Bu yılki 23 Nisanda da pandemi nedeniyle kitlesel kutlama yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Bir arada olamasak da özellikle milli bayramlarımızda yüreğimiz birlikte atıyor. Kitaplar yol göstericidir kültürel zenginliktir bilgi deryasıdır. Biz istiyoruz ki çocuklar kitaplarla büyüsün gençler kitaplarla geleceğini aydınlatsın. 23 Nisanda çocuklarımıza eski Belediye Başkanımız rahmetli babam Doğan Taşdelen döneminde çocuklar için basılan kitapları yeniden basıp dağıtacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yine çocuklarımıza ve gençlerimize yol gösterecek Atamızın büyük eseri Nutuku resimli ve anlatımlı olarak sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bizlere bu günleri armağan eden büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürkü ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı minnet ve özlemle anıyorum diye konuştu.