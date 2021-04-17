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- 17 Nis 2021 - 13:41 G: 17 Nis 2021 - 13:43

Fenerbahçe'de Tüm Dikkatler Yarın Ki Maçta! Hedef Deplasmanda Galibiyet!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Tüm dikkatlerin deplasmana çevrildiği maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Mesut Özil, 45 gün sonra forma giyebilir

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

 8 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

17 Nis 2021 - 13:41 AA İstanbul- Spor

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