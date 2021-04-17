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- 17 Nis 2021 - 13:47 G: 17 Nis 2021 - 13:48

Türkiye Aşı Yardımlarına Tam Gaz Devam Ediyor! 10 Bin Doz Bosna Hersek'e Ulaştı!

Türkiye Dünya Ülkelerine aşı yardımlarına devam ediyor. Son olarak Borna Hersek'e hibe edilen 10 bin doz Sinovac aşısı, ülkenin aşılama programında öncelik tanınmayan güvenlik kurumları çalışanlarına uygulanacak. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 10 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 28 Mart'ta 30 bin doz Sinovac aşının gönderildiği ülkeye ilaveten hibe edilen Kovid-19 aşıları, ambulans uçakla başkentteki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na ulaştı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, havalimanında yaptığı açıklamada, Türk halkına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek söz konusu aşıların güvenlik kurumlarında görev yapanların aşılanması için kullanılacağını söyledi.

Bosna Hersek makamlarının hazırladığı aşılama programında güvenlik güçlerine öncelik tanınmadığını aktaran Cikotic, Türkiye'ye yaptığı resmi çalışma ziyareti kapsamında 5 Nisan'da Bakan Soylu ile görüşerek güvenlik kurumları için aşı talep ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanında olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Cikotic, "Bu şekilde bir yandan güvenlik güçlerimizin işlerini daha iyi yapmasını sağlarken diğer yandan da iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğini de güçlendirmiş oluyoruz." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de Türkiye'nin Bosna Hersek'e salgının başında da tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu anımsattı.

Bosna Hersek'e geçen hafta bir miktar ilaç gönderildiğini aktaran Girgin, "Bosna Hersek ile sadece lafta değil icraatta da dost, kardeş olduğumuzu gösteriyoruz. Komşuluğumuzu gösteriyoruz. Bu desteğimiz her zaman devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında ülkeye 30 bin doz aşı gönderme sözü vermiş, aşılar 28 Mart'ta Saraybosna'ya ulaştırılmıştı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş eden Bosna Hersek'in aşı tedarikinde yaşanan aksamalar ülkede hükümet karşıtı protestolara neden oluyor.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te, salgının başından bu yana 188 bin 994 kişide Kovid-19 tespit edilirken 7 bin 788 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

17 Nis 2021 - 13:47 AA - Dünya

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