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- 17 Nis 2021 - 14:16 G: 17 Nis 2021 - 14:17

Pandemi ile E-ticaret Arttı! Kağıt Ambalaj Sektörü Büyüdü, Hisseleri Tavan Yaptı!

Koronavirüs bir çok sektörü yok ederken bazı sektörleri de büyüttü.O sektörlerden biriside Ambalaj sektörü. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Genel Müdürü Osman Kaytan: "Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma, ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı” "Birçok sektör salgın sürecinde duraklama yaşarken kağıt sektörü, yeni yatırımlar yapıp, hem istihdam yarattı hem de büyüme sürecine devam etti"

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Genel Müdürü Osman Kaytan, "Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma, ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

Kaytan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin en büyük destekçisi olduklarını belirtti.

Salgın sürecinde e-ticaret ile yaşanan hareketliliğin ambalaj kağıdı üreten sektöre pozitif anlamda değer kattığını ifade eden Kaytan, "Birçok sektör salgın sürecinde duraklama yaşarken kağıt sektörü, yeni yatırımlar yapıp, hem istihdam yarattı hem de büyüme sürecine devam etti. Salgın döneminde ambalajın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

Kaytan, Türkiye'de toplanan atık kağıt miktarının 3 milyon ton seviyesinde olduğunu ve 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kağıt sektörüne yetmediğini aktararak, kağıt sanayisinin ihracat odaklı büyümesini ancak ham maddesi olan atık kağıdı ithal ederek gerçekleştirebileceğini kaydetti.

İthalatın kısıtlanmasının şu an sektörün gelişmesi önündeki en büyük engel olduğunu belirten Kaytan, “İhracatı serbest olan atık kağıdın ithalatının sınırlı olması, mevcut yatırımların randımanlı çalışmamasına neden oluyor. Yüz binlerce insanın istihdam kapısı olan kağıt sektörünün, önümüzdeki 5 yılda dünyadaki önemli üretim üslerinden biri haline gelmesi için geri dönüşümde teşvik mekanizmasının sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Türkiye’de bugün, evlerden yeterince toplama yapılmayan, ağırlıklı olarak AVM’ler, marketler ve sokak toplayıcıları üzerinden geri kazanım faaliyetleri yapılan bir sistem bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Kaytan, kağıt sektörü olarak kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceklerini aktararak, "Son 10 yılda yüzde 100 büyüyen bir sektör olarak yeni yatırımlar yapmaya devam ederek, hem katma değer hem istihdam yaratmayı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

17 Nis 2021 - 14:16 AA İstanbul- Ekonomi

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