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- 17 Nis 2021 - 14:29 G: 17 Nis 2021 - 14:30

Süleyman Soylu'dan Turistlere Uyarı! "İstismar Edenin İkamet İznini İptal Ederim!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde pasaport ile yasakları çiğneyen turistlere sert bir uyarı geldi. Suiistimal edenlere sert konuşan Bakan Soylu yasakları suiistimal eden yabancı turistlerin oturma iznini iptal edeceğini açıkladı. İşte Detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu, "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel muafiyeti söz konusu değildir. 'Ben kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim' deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz." dedi.

Soylu şöyle konuştu:

"Bu hafta sonundan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız, kolluk ve denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tarzdan muafiyetler, muafiyet nedeni, buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. 'Ben kamu görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, muhasebeciyim, ben çiftçiyim' deyip, gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, 'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz."

17 Nis 2021 - 14:29 AA İstanbul- Gündem

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