Oruçluyken Regl Olunca Oruç Bozulur Mu?
Ramazan Ayında kadınların en çok merak ettiği konulardan birisi olan Regl konusu internette çok araştırılan konulardan. Regl döneminde ya da oruçlu iken regl olunması ile ilgili bilgileri araştıran kadınlar için detaylar haberimizde...
İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan başladı. Müslüman camiası 13 nisan günü ilk oruçlarını tuttu. Birlik ve beraberlik duygularının arttığı Ramazan ayında Müslümanlar farz bir ibadet olan oruç ile ilgili araştırmalar yapıyor. Hasta olan, yolculukta olan vb. durumlar dışında tüm Müslümanlar için farz olan oruç ibadetinin hangi durumlarda bozulduğu ise merak ediliyor. Ramazan ayının başlaması ile beraber Müslümanlar oruçluyken dikkat etmeleri gereken durumları, hangi olayların orucu bozduğunu araştırmaya başladı.
17 Nis 2021 - 16:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.