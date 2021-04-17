Oruçluyken Regl Olunca Oruç Bozulur Mu?

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan başladı. Müslüman camiası 13 nisan günü ilk oruçlarını tuttu. Birlik ve beraberlik duygularının arttığı Ramazan ayında Müslümanlar farz bir ibadet olan oruç ile ilgili araştırmalar yapıyor. Hasta olan, yolculukta olan vb. durumlar dışında tüm Müslümanlar için farz olan oruç ibadetinin hangi durumlarda bozulduğu ise merak ediliyor. Ramazan ayının başlaması ile beraber Müslümanlar oruçluyken dikkat etmeleri gereken durumları, hangi olayların orucu bozduğunu araştırmaya başladı.