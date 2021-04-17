Sahurda Susatmayan Yiyecekler, Sahurda Tok Tutan Yiyecekler

Ramazan ayının başlaması ile beraber sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinler merak konusu oldu. Oruçluyken çok acıkmamak ve susamamak isteyen Müslümanlar sahur vaktinde nasıl besinleri tüketmeleri gerektiğini, nasıl beslenmeleri gerektiğini merak ediyor. Tok kalmak ve çok susamamak isteyen Müslümanların sahur yaparken dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor.