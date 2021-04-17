Sahurda Susatmayan Yiyecekler, Sahurda Tok Tutan Yiyecekler
Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte iftar ve sahur sofraları bazen sağlığımız için zararlı olabiliyor. Sahur için hafif yemek arayışında olan vatandaşlar için tavsiyelerimiz ise haberimizde. Sizde Sahurda sağlıklı bir ziyafet yapmak istiyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
Ramazan ayının başlaması ile beraber sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinler merak konusu oldu. Oruçluyken çok acıkmamak ve susamamak isteyen Müslümanlar sahur vaktinde nasıl besinleri tüketmeleri gerektiğini, nasıl beslenmeleri gerektiğini merak ediyor. Tok kalmak ve çok susamamak isteyen Müslümanların sahur yaparken dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor.
17 Nis 2021 - 17:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.