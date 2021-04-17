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17 Nis 2021 - 20:43

Çukur Dizisinde Ters Köşe! Herkes Kulkan Ölecek Diye Biliyor Ama Asıl Ölecek Olan Kişi Ciğerleri Dağlayacak! Yamaç Bu Sefer Çıldıracak...

Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümü yüreklerin dağlanmasına neden olacak. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise bir isim ekranlara ve diziye veda edecek. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizi Yamaç'ın çileden çıkmasına neden olacak.