Çukur Dizisinde Ters Köşe! Herkes Kulkan Ölecek Diye Biliyor Ama Asıl Ölecek Olan Kişi Ciğerleri Dağlayacak! Yamaç Bu Sefer Çıldıracak...
Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümü yüreklerin dağlanmasına neden olacak. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise bir isim ekranlara ve diziye veda edecek. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizi Yamaç'ın çileden çıkmasına neden olacak.
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin son bölümünde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar ekranlara veda etmişti. Amca tarafından boğularak ölen Karaca'nın ölümünü ise Yasmin gözleriyle görmüştü.
Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Efsun karakterinin sözleri dikkat çekiyor. Artık sorun istemediğine dair sözler veren Efsun, eşyalarını toplayıp Yamaç'ın yanından ayrılacak mı sorusunun ardından, eline silah alarak dışarda Kulkan'ı aradıkları fragmanda resmen belli oldu. İşte diziden ayrılacak olan isim...
17 Nis 2021 - 20:43 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.