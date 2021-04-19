Dolar Beklentilerin Tersini Yapıyor! Merkez Kararı Sonrası Herkes Ters Köşe Oldu!

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,06 seviyelerinden işlem görüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımlarının azaltılmasına faiz artırımlarından önce başlanacağı sinyalini vermesi ve pozitif gelen makroekonomik veriler, küresel çapta risk iştahını artırırken, azalan dolar talebiyle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı azaldı.

Bu gelişmelerle geçen haftaya 8,18 seviyelerinden başlayan dolar/TL, haftayı yüzde 1,3'lük değer kaybıyla 8,0720'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 8,0605'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,6630'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 11,1740'tansatılıyor.

Nisan başından bu yana içinde bulunduğu düşüş trendine devam eden dolar endeksi, bugün bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 91,5 seviyesinde yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi de 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Analistler, artan jeopolitik risklere karşın, yatırımcıların küresel çapta açıklanan pozitif verilere ve yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşılama sürecindeki ilerlemeye odaklandığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, hafta genelinde ise yurt içinde çarşamba günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve tüketici güven endeksinin, yurt dışında perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile cuma dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.