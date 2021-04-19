Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Nis 2021 - 12:13 G: 19 Nis 2021 - 12:14

Heyecan Dorukta! Anadolu Efes İspanyol Matadorları İle Karşı Karşıya Geliyor!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off maçları kapsamında eşleştiği Real Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

19 Nis 2021 - 12:13 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dizi Dünyasını Kasıp Kavuran TRT Şimdide Çocukların Gönlünde! Youtube Kanalı Rekora Koşuyor! mask
Dizi Dünyasını Kasıp Kavuran TRT Şimdide Çocukların Gönlünde! Youtube Kanalı Rekora Koşuyor!
Kriptopara Borsası Tepetaklak Oldu, Borsa İstanbul'a Yaradı! Güne Yükselişle Başladı! mask
Kriptopara Borsası Tepetaklak Oldu, Borsa İstanbul'a Yaradı! Güne Yükselişle Başladı!
Dolar Beklentilerin Tersini Yapıyor! Merkez Kararı Sonrası Herkes Ters Köşe Oldu! mask
Dolar Beklentilerin Tersini Yapıyor! Merkez Kararı Sonrası Herkes Ters Köşe Oldu!
Baraj Dizisi Finale Giderken, Başrol Oyuncusunu Diziden Ayrıldı! Artık Öyle Bir İsim Olmayacak! Sayılı Günler Kala Yapılan Şok Hamle Ağızları Açık Bıraktı! mask
Baraj Dizisi Finale Giderken, Başrol Oyuncusunu Diziden Ayrıldı! Artık Öyle Bir İsim Olmayacak! Sayılı Günler Kala Yapılan Şok Hamle Ağızları Açık Bıraktı!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Fişini Acun Çekti! Yerine İse Onu Şak Diye Ekledi! Survivor'un Günü, Saati Her Şeyi Değişiyor! TV8 İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Fişini Acun Çekti! Yerine İse Onu Şak Diye Ekledi! Survivor'un Günü, Saati Her Şeyi Değişiyor! TV8 İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!
Camdaki Kız Dizisine Enis Arıkan Şoku! Görenleri Gülme Tutuyor Ama Algıları Yıkacak! Oyunculuğunu Bir Kez Daha Ortaya Koyacak! "Her An Bir Şaka Yapacak Gibi!" mask
Camdaki Kız Dizisine Enis Arıkan Şoku! Görenleri Gülme Tutuyor Ama Algıları Yıkacak! Oyunculuğunu Bir Kez Daha Ortaya Koyacak! "Her An Bir Şaka Yapacak Gibi!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL