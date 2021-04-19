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- 19 Nis 2021 - 13:27 G: 19 Nis 2021 - 13:37

Amazon Türkiye Uzun Vadede Hedef Yükseltti! "Amazon Kalitesi Tüm Türkiye'yi Saracak!"

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott 'Amazon Türkiye' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun vadede ve E-ticaretteki hedeflerini açıklayan Marriott "Türkiye için uzun vadeli bir stratejimiz var. Önümüzdeki dönemde yapılacak çok işimiz var." dedi. İşte tüm detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TOLGA YANIK - Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, gıda ve içecek kategorisini Türkiye'de hizmete sunmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türkiye için uzun vadeli bir stratejimiz var. Önümüzdeki dönemde yapılacak çok işimiz var. Hedefimiz, müşterilerimize harika bir hizmet sunarken, ürün seçkimizi çoğaltmak, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleriyle ihtiyaçları olan ürünleri ulaştırmak." dedi.

Marriott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda ve içecek kategorisinin açılış duyurusunu yaptıklarını bildirdi.

Bu kategoriyi Türkiye'de hizmete sunmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Marriott, "Türk tüketicilere sürekli genişleyen bir ürün seçkisini iyi fiyatlarla, güvenilir teslimat seçenekleriyle ve sınıfının en iyisi müşteri hizmetleriyle sunuyoruz." dedi.

Baştan sona kapsamlı bir süpermarket tecrübesini müşterilere sunma girişimi kapsamında, soğuk zincir ürünler dışındaki gıda ve içecek kategorisini hizmete sunduklarını aktaran Marriott, şöyle devam etti:

"Açılış sürecinde ürün seçkimiz, alkolsüz içecekler ve atıştırmalıklar, makarna, buğday, konserve yiyecekler gibi soğuk zincir gerektirmeyen uzun raf ömrüne sahip ürünlerden oluşacak. Ürün seçkimizi artık çok daha temel kategorileri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri onlara sunarak desteklemek ve bu ürünleri olabilecek en hızlı ve güvenilir şekilde teslim etmek. İster gıda ve içecek gibi temel ev ihtiyaçları ister olabilecek en geniş ürün seçkisi sunmak olsun Amazon.com.tr'de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizi geniş ürün seçkimiz, harika fiyatlarımız, sunduğumuz kullanışlı alışveriş tecrübesi ve hızlı teslimat sistemlerimizle memnun etmeye devam edeceğiz."

"Ürün seçkimizi çoğaltmayı hedefliyoruz"

Richard Marriott, AB'deki büyümelerine benzer olarak, Türkiye için de uzun vadeli bir stratejileri olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde yapılacak çok işimiz var. Hedefimiz, müşterilerimize harika bir hizmet sunarken, ürün seçkimizi çoğaltmak, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleriyle ihtiyaçları olan ürünleri ulaştırmak." dedi.

Pandemi öncesi dönemde de online alışveriş ve e-ticaretin Türkiye'de trend olan akımlar haline geldiğine işaret eden Marriott, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi, tüketici alışkanlıklarındaki bu değişimi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkardı. Tüm bu değişimlerden dolayı gıda alışverişlerinde aynı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok kanallı sistemler günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Amazon.com.tr olarak tüketici alışkanlıklarındaki değişikliklere ayak uydururken, müşterilerimize geniş bir ürün seçkisini, uygun fiyatlarla, bedava ve hızlı gönderim seçenekleriyle sunuyoruz. Tüm tüketiciler, Amazon.com.tr'nin gıda ve içecek kategorisindeki geniş seçkide harika fiyatlar, geniş ürün seçkisi, bedava ve hızlı gönderim seçenekleri bulabilecekler.

Hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin sağlıklarını korumak için tüm teslimatları temassız bir şekilde ihtiyaç duyan tüm müşterilerimizin kapılarına kadar gerçekleştiriyoruz. Gıda ve içecek kategorisinden yaptıkları tüm alışverişlerde de onlara bedava ve hızlı kargo hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Teslimat ekiplerimiz operasyon merkezlerimizden ayrıldığı anda müşterilerimiz, siparişlerinin temassız bir şekilde kendilerine teslim edileceğine dair bir SMS alıyorlar. Kuryelerimiz paketi kapının önüne bırakıyor, kapıyı çalıyor ve paketten 2-3 metre civarında uzakta duruyor. Teslimatın ardından müşterilere teslimatın temassız bir şekilde yapıldığına dair onay bilgisi gönderiliyor ve paketi alan kişinin ismi, kim olduğu kendilerine bildiriliyor."

19 Nis 2021 - 13:27 AA İstanbul- Ekonomi

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