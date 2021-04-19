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- 19 Nis 2021 - 13:52 G: 19 Nis 2021 - 13:53

THY Avrupa'yı Kasıp Kavuruyor! Pandemi'de Liderliği Bırakmadı!

THY yayınlanan uçuş raporlarında yine 1'inci oldu. Avrupa'da günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdüren Türk Hava Yolları başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Bir başka Türk firması olan Pegasus Hava Yolları ise 267 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 12-18 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 363 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 358 uçuşla Air France, 4. sırasında 320 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 286 uçuşla Wideore, 6. sırasında ise 283 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı. Pegasus Havayolları ise günlük 267 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 36,3 oranında kaldığı ve toplamda 76 bin 27 uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

19 Nis 2021 - 13:52 AA İstanbul- Ekonomi

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