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- 19 Nis 2021 - 13:57 G: 19 Nis 2021 - 13:58

Amazon ve Google'ın Aksi Karar Facebook'tan Geldi! Çalışanlarını Özgür Bıraktı!

Pandemi sürecinden uzaktan çalışma sistemine geçen dünya devleri kararlarını birer birer değiştirmeye başladı. Ancak Amazon ve Google'ın aksine Facebook, çalışanları için Kovid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

BBC'deki habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, uzaktan çalışmanın "gelecek" olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde "gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçen mayısta, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.

19 Nis 2021 - 13:57 AA Ankara- Teknoloji

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